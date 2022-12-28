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Мурманская область. Арктика (16+)28.12.22 13:30

Снижение дефицита кадров в медицинских учреждениях Мурманской области – ключевая задача региональной системы здравоохранения на 2023 год

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, об этом вчера сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе заседания расширенной коллегии, на которой подвели итоги деятельности министерства здравоохранения Мурманской области за 2022 год и поставили задачи на среднесрочную перспективу.

«Подводя итоги, мы говорим не только об организациях, которые подведомственны региональному министерству здравоохранения, но и обо всех учреждениях, которые оказывают медицинскую помощь на территории Мурманской области. Руководитель каждой медорганизации ответственен за то, как оценивают северяне текущую ситуацию в сфере здравоохранения», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис отметил, что в целом ситуация в системе здравоохранения региона выравнивается. В этом году многие врачи, медсестры и фельдшеры впервые за последние напряженные годы с начала ковида смогли сходить в отпуск.

Продолжается оснащение организаций здравоохранения. В этом году в лечебные учреждения области было закуплено более 7800 единиц медоборудования и мебели, проведён ремонт в 28 медучреждениях, получено 15 автомобилей скорой помощи. Кроме того, продолжается строительство амбулаторий в населённых пунктах региона и хирургического корпуса областного онкодиспансера.

Губернатор отметил, что одна из ключевых задач региональной системы здравоохранения на 2023 год – привлечение кадров в медицинские учреждения области.

«Конечно, в некоторых медорганизациях региона есть сложности: с возможностью дозвониться, попасть на обследование, в ряде учреждений есть вопросы к отношению к пациентам. В некоторых организациях есть дефицит кадров. Все мы понимаем, что изменение отношения северян к системе здравоохранения напрямую зависит от кадровой ситуации. Для её решения в регионе, в том числе, принят комплекс дополнительных законодательных и финансовых мер. Но где-то эти вопросы решаются, как, например, в Кандалакшской ЦРБ, а где-то нет. Ответственность за кадровый дефицит лежит прежде всего на главных врачах каждого конкретного медучреждения. Данным вопросом я буду лично предметно заниматься. Внимание к системе здравоохранения в будущем году будет пристальным», – сказал губернатор.

По традиции накануне Нового года Андрей Чибис поблагодарил за труд и вручил награды лучшим работникам медицинских учреждений региона. Почётных грамот, Благодарностей и Благодарственных писем губернатора удостоено 12 человек.

 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках заседания коллегии также подвели итоги деятельности РОПО «Врачебная палата Мурманской области» в 2022 году и обсудили особенности финансирования территориальной программы ОМС в 2023 году.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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