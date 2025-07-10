«Снижение грузооборота — это вызов»: ММТП подвёл итоги работы за первое полугодие 2025 года

За первое полугодие 2025 года грузооборот Мурманского морского торгового порта составил 6,238 млн тонн, что на 14,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает t.me/murport51, среди ключевых факторов, которые влияют на снижение грузооборота: геополитическая неопределённость - санкционное давление продолжает оказывать влияние на объёмы перевалки; смещение логистических потоков на восток, в том числе из-за высоких транспортных расходов на направление северо-запада; снижение экспортного спроса на уголь, который по итогам полугодия занимает 78% грузооборота порта.

«Снижение грузооборота — это вызов, с которым мы сейчас работаем. Мы проводим детальный анализ всех факторов, влияющих на нашу деятельность, и разрабатываем меры по привлечению новых клиентов и диверсификации номенклатуры грузов», — комментирует Владислав Яковчук, коммерческий директор ММТП.