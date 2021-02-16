Мурманская область. Арктика (16+)16.02.21 12:30
Снижение оптовых цен на отдельные виды мороженой рыбы за год составило от 16% до 35%
Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 8 по 14 февраля текущего года краткосрочная динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны характеризовалась тенденцией к росту. Однако, в сравнении с ценами февраля 2020 года, падение оптовых цен на некоторые виды мороженой рыбы составило от 16% до 35%.
На Северо-Западе экспортный спрос способствует удорожанию трески (210 руб./кг, +2,4%) и пикши (140 руб./кг, +3,7%), а оживленная торговля на внутреннем рынке обеспечила возобновление роста цен на сельдь (93 руб./кг, +5,7%). Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы не изменились. По сравнению с ценами февраля 2020 года пикша продается на 22% дешевле (-40 руб./кг), треска на 16% дешевле (-40 руб./кг).
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