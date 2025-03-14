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Мурманская область. Арктика (16+)14.03.25 13:00

Снижение перевалки грузов в морских портах России зафиксировано во всех бассейнах

Как сообщает АО «Морцентр-ТЭК», контейнерооборот российских портов в этот период составил 902 тысячи TEU.

Перевалка грузов в морских портах России в январе-феврале 2025 года составила 135,5 млн тонн, снизившись на 5,7% относительно аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает АО «Морцентр-ТЭК», контейнерооборот российских портов в этот период составил 902 тысячи TEU.

На экспорт было отправлено 107,72 млн тонн (−5,1%), каботажных грузов перевалено 9,93 млн тонн (−16,6%). Транзит снизился на 3,7% — до 11,21 млн тонн. Зато выросла на 1,7% перевалка импортных грузов — до 6,6 млн тонн.

Перевалка сухогрузов снизилась на 4,4% и составила 64,46 млн тонн. Увеличилась перегрузка удобрений (+14,7%) и чёрных металлов (+22,2%). Перевалка наливных грузов снизилась на 6,8% — до 71 млн тонн. Перегрузка химических грузов и сжиженного газа увеличилась, остальных наливных грузов — сократилась.

Снижение зафиксировано во всех бассейнах:  в Каспийском (−27,7%, 1,2 млн тонн), Азово-Черноморском (−12,5%, 40,6 млн тонн), Арктическом (−7,1%, 13,9 млн тонн), Дальневосточном (−1%, 34,9 млн тонн) и Балтийском (−1%, 44,9 млн тонн).

 

 

Инфографика АО «Морцентр-ТЭК».

 

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