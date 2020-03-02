Снижение процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам вызывает рост интереса к ипотеке

Средневзвешенная процентная ставка по предоставленным рублевым ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в Мурманской области в декабре 2019 года достигла минимального значения за последние 4 года – 9,04% годовых.

В декабре 2019 года в регионе было предоставлено 773 ипотечных кредита на сумму 1,7 млрд рублей, что явилось максимальным значением соответствующих показателей в 2019 году.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Ирина Чекавинская, совокупная задолженность по ИЖК на 1 января 2020 года составила 39,4 млрд рублей и по сравнению с 1 января 2019 года выросла на 11,1%.

«Снижение процентных ставок вызывает рост интереса к ипотеке. Кроме того, с 31 июля 2019 года граждане получили возможность воспользоваться ипотечными каникулами – приостановкой выплат или снижением суммы выплат по ипотечному кредиту в течение полугода при соблюдении определенных условий», - отметил управляющий Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Андрей Климов.

Во втором полугодии 2019 года в топ-30 российских ипотечных банков с требованиями о предоставлении ипотечных каникул обратились 15,5 тысячи заемщиков. Более 80% (12,5 тысячи) требований рассмотрено банками по существу с принятием решения. На рассмотрении, в том числе в связи с необходимостью запроса подтверждающих документов, находились 19% (3 тысячи) требований. Из всех рассмотренных банками требований 7,9 тысячи требований (62,94%) удовлетворены.

Чаще всего причиной отказов является несоблюдение закона об ипотечных каникулах (отсутствие подтверждения того, что заявитель находится в трудной жизненной ситуации, жилье в залоге не является единственным, нежилая недвижимость, превышение максимального размера кредита). Треть полученных заёмщиками отказов в ипотечных каникулах обоснована представлением неполного пакета документов, наличием существенной просрочки или судебного спора о взыскании, отказом заемщика от требования о предоставлении ипотечных каникул, смертью заёмщика и необходимостью оформления правопреемства.