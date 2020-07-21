Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, что в целом по стране снижение розничных цен на рыбу мороженую неразделанную приостановилось. С 7 по 13 июля текущего года средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную увеличился на 0,1%. По сравнению с началом года цены остались ниже на 0,4%.

За январь-апрель 2020-го объём экспорта рыбы и морепродуктов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился на 4,5%, а его стоимость – на 3,8%. Средние контрактные цены по основной позиции экспорта, мороженой рыбе, увеличились на 1,0%.

Объём импорта снизился на 6,2%, его стоимость – на 0,3%. Средние контрактные цены импорта на охлажденную рыбу и филе уменьшились на 1,5% и 6,7%, но выросли на рыбу мороженую на 10,0%.

На Северо-Западе страны дешевеют оптовые партии трески (-2,6%; -28,8%), скумбрии (-1,5%; -3,6%) и сельди (-2,9%; -10,7%). Цены на другие виды мороженой рыбы были стабильны или снижались.