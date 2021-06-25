Снижение скорости до 30 км/ч на улицах своих населенных пунктов одобряет большинство россиян
Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы поддержала идею ограничения скорости до
Каждый четвертый россиянин поддерживает ограничение скорости до
Регионы несколько чаще, чем столицы, выступают за ограничение: к примеру, за снижение скорости до
Среди автовладельцев сторонников снижения скоростного режима на всех улицах — 19%, на отдельных улицах — 37%. Среди россиян, которые не водят автомобиль, поровну сторонников ограничения скорости до 30 км/час на всех или на отдельных улицах (по 31%).