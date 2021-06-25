Снижение скорости до 30 км/ч на улицах своих населенных пунктов одобряет большинство россиян

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы поддержала идею ограничения скорости до 30 км/ч на некоторых улицах города. Судя по опросу, подобное нововведение придётся к месту не только в столице: россияне поддерживают идею ограничения скорости на улицах своих населенных пунктов. Такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Каждый четвертый россиянин поддерживает ограничение скорости до 30 км/ч на всех улицах своих населенных пунктов, 34% — на некоторых улицах. Против ограничения скорости 28% россиян.

Регионы несколько чаще, чем столицы, выступают за ограничение: к примеру, за снижение скорости до 30 км/ч на всех улицах выступают 26% жителей нестоличной России, 25% петербуржцев и 24% москвичей, за снижение на отдельных улицах — 35, 34 и 31% соответственно.

Среди автовладельцев сторонников снижения скоростного режима на всех улицах — 19%, на отдельных улицах — 37%. Среди россиян, которые не водят автомобиль, поровну сторонников ограничения скорости до 30 км/час на всех или на отдельных улицах (по 31%).