Снижение спроса на продукцию или услуги стало главным ограничением для бизнеса в I квартале 2026 года

Такой вывод следует из ежеквартального мониторинга Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), на результаты которого ссылаются «Ведомости». Такой ответ дали 37,6% опрошенных, доля выросла на 4,5 п. п. за прошедшие три месяца. Опрос проходил в апреле текущего года.

Одновременно несколько снизилась напряжённость ситуации с неплатежами контрагентов – доля таких ответов упала на 8,1 п. п. до 34,1%. Этот ответ был самым популярным в конце IV квартала 2025 года. Тогда 42,3% компаний указывали на эту проблему.

Также в число главных затруднений для бизнеса вошли недоступность заёмных финансовых ресурсов и недостаток оборотных средств. О них заявили около 25% опрошенных. В IV квартале 2025 года значимость проблем из-за нехватки финансовых ресурсов была ниже (о ней говорили 19% опрошенных), а дефицита оборотных средств, напротив, незначительно выше (26%), отмечают в РСПП.

Среди других проблем бизнес выделяет негативное влияние санкций (16,5%), рост фискальной нагрузки (14,1%), невозможность оснастить организацию новым оборудованием, технологиями из-за ограничения импорта (11,8%). Такую же долю составил вариант «резкий рост цен на отечественную продукцию». Сокращение объёмов производства отметили 9,4% компаний.

Среди респондентов 7,2% указали на сокращение инвестиционных программ компании или их перенос на более поздний срок. При этом по сравнению с данными за IV квартал 2025 года участники стали реже выбирать этот ответ (тогда о таких планах сообщали 12% опрошенных).

Традиционно большинство компаний (65,4%) планирует провести сокращение расходов для повышения эффективности, но их доля стала ниже относительно итогов IV квартала 2025 года, следует из результатов исследования. Тогда этот вариант респонденты указывали в 82,5% случаев.

Как сообщает Мурманскстат, индекс промышленного производства в январе – марте 2026 года по сравнению с январём – мартом 2025 года в Мурманской области составил 98,3%.