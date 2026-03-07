Снижение ВВП РФ в январе составило 2,1% в годовом сравнении

ВВП РФ в январе 2026 года, по оценке Минэкономразвития, снизился на 2,1% в годовом сравнении после повышения на 1,9% в декабре 2025 года, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства «О текущей ситуации в экономике».

Министерство отмечает, что спад объясняется высокой базой прошлого года и календарным фактором - в январе 2026 года было на 2 рабочих дня меньше.

«По оценке Минэкономразвития России, в январе 2026 года снижение ВВП составило 2,1% г/г. На динамику ВВП оказало влияние несколько факторов: высокая база прошлого года (рост на 2,9% г/г в январе 2025 года), а также календарный фактор - в январе 2026 года было на 2 рабочих дня меньше, чем в январе 2025 года», - говорится в обзоре министерства.

Как сообщалось ранее, рост ВВП РФ в 2025 году составил 1,0% после роста на 4,9% в 2024 году.

Сентябрьский прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2026 году равняется 1,3% (министерство уточнит его в апреле).

ЦБ ожидает рост российской экономики в 2026 году в интервале 0,5-1,5%.

Аналитики, опрошенные в начале февраля «Интерфаксом», прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 1,2%.