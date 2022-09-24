В Мурманске прошёл митинг «Своих не бросаем»34% компаний на Северо-Западе страны ожидают увеличения численности сотрудников до конца этого года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)24.09.22 12:00

Снижены ставки по всем льготным госпрограммам кредитования МСП

Ставки по пилотной программе инвестиционного кредитования снизились до 4% для малых и микропредприятий и до 2,5% – для среднего бизнеса. Максимальная ставка льготного кредита по программе «1764» теперь составляет 10,25%. Предельная ставка по кредитной программе «ПСК» уменьшилась до 10,5%. Снижение ставок стало возможно благодаря изменению ключевой ставки Банка России.

«Мы регулярно общаемся с предпринимателями из регионов России и видим большой запрос на доступные кредитные продукты. Благодаря снижению ставок государственные программы станут более привлекательными для предпринимателей, – пояснила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, –на сегодня самая популярная государственная кредитная программа – «1764» для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Программа действует с 2019 года и на текущий момент по ней сформирован кредитный портфель в объеме около 900 млрд рублей по более, чем 50 тысячам кредитных соглашений». Замминистра отметила, что донастройка программ для малого и среднего бизнеса продолжается. 

Так, совместная программа Министерства экономического развития РФ, Банка России и Корпорации МСП запущена 25 августа и действует для производственных предприятий, а также компаний в сфере транспортировки и хранения, гостиниц. Кредит от 50 млн рублей под 2,5 и 4% годовых по этой программе предприниматели могут получить в 48 банках, перечень которых опубликован на сайте Минэкономразвития. Для помощи в структурировании сделок на Цифровой платформе МСП.РФ действует специальный информационный сервис. 

Кредиты по программе «1764», реализуемой в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов, предоставляются более чем в 100 банках. Максимальная ставка по программе рассчитывается по формуле «ключевая ставка ЦБ РФ + не более 2,75%» и на текущий момент составляет не более 10,25% годовых.

По программе «ПСК» малый и средний бизнес может получить заемные средства на инвестиционные, оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов в 59 банках-партнерах. Кредиты по льготным ставкам доступны на срок до трех лет. Их могут получить предприниматели из любых отраслей, кроме тех, кто занимается производством или продажей подакцизных товаров. Кредитование доступно от 3 миллионов рублей. С начала года было выдано 4,2 тысячи кредитов на 98 млрд рублей. 

«По программе инвестиционного кредитования ставки достигли минимального уровня, таких продуктов никогда не было на рынке. Только такой уровень ставок позволяет реализовывать инвестиционные проекты, создавать новые производства и рабочие места. Мы видим огромный запрос бизнеса на помощь в структурировании сделок, всего за неделю мы получили более 100 заявок от предпринимателей, у которых есть инвестиционные проекты, но им нужна помощь в их «упаковке», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, подчеркнув, что при нехватке или отсутствии залога предприниматели могут воспользоваться гарантиями и поручительствами Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций в рамках НГС.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в августе министр экономического развития России Максим Решетников на совещании с вице-премьерами под руководством председателя правительства Михаила Мишустина рассказал о расширении доступа малого и среднего бизнеса к льготным инвестиционным кредитам для запуска или модернизации производств.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Топ-10 фактов о жителях Мурманской области, ищущих работу, или Портрет безработного от hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Комментарий к новости:УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Комментарий к новости:Открывается новая история взаимодействия: Президент Беларуси и губернатор Мурманской области ведут переговоры о развитии экономического сотрудничества
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
Комментарий к новости:Горсовет Мурманска лишил депутатского мандата Виктора Хабарова, главного редактора газеты «Вечерний Мурманск»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире17:40Городские хроники (6+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Снижены ставки по всем льготным госпрограммам кредитования МСП-PRO Валюту (16+)Курс евро рухнул почти на 2,5 рубля, доллар просел на 1,7 рубля-PRO Энергетику (18+)#ВместеЯрче-2022: мощности Кольской АЭС хватит для того, чтобы одновременно горели 44 миллиона лампочек 40 Вт-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 24 и 26 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 2023 года МРОТ хотят увеличить до 16242 рублей, а прожиточный минимум - до 14375 рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)70% россиян перерабатывают, половина из них не получают доплату: что нужно знать сотруднику про сверхурочные, сколько должны платить трудоголикам?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика