Снижены ставки по всем льготным госпрограммам кредитования МСП

Ставки по пилотной программе инвестиционного кредитования снизились до 4% для малых и микропредприятий и до 2,5% – для среднего бизнеса. Максимальная ставка льготного кредита по программе «1764» теперь составляет 10,25%. Предельная ставка по кредитной программе «ПСК» уменьшилась до 10,5%. Снижение ставок стало возможно благодаря изменению ключевой ставки Банка России.

«Мы регулярно общаемся с предпринимателями из регионов России и видим большой запрос на доступные кредитные продукты. Благодаря снижению ставок государственные программы станут более привлекательными для предпринимателей, – пояснила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, –на сегодня самая популярная государственная кредитная программа – «1764» для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Программа действует с 2019 года и на текущий момент по ней сформирован кредитный портфель в объеме около 900 млрд рублей по более, чем 50 тысячам кредитных соглашений». Замминистра отметила, что донастройка программ для малого и среднего бизнеса продолжается.

Так, совместная программа Министерства экономического развития РФ, Банка России и Корпорации МСП запущена 25 августа и действует для производственных предприятий, а также компаний в сфере транспортировки и хранения, гостиниц. Кредит от 50 млн рублей под 2,5 и 4% годовых по этой программе предприниматели могут получить в 48 банках, перечень которых опубликован на сайте Минэкономразвития. Для помощи в структурировании сделок на Цифровой платформе МСП.РФ действует специальный информационный сервис.

Кредиты по программе «1764», реализуемой в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов, предоставляются более чем в 100 банках. Максимальная ставка по программе рассчитывается по формуле «ключевая ставка ЦБ РФ + не более 2,75%» и на текущий момент составляет не более 10,25% годовых.

По программе «ПСК» малый и средний бизнес может получить заемные средства на инвестиционные, оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов в 59 банках-партнерах. Кредиты по льготным ставкам доступны на срок до трех лет. Их могут получить предприниматели из любых отраслей, кроме тех, кто занимается производством или продажей подакцизных товаров. Кредитование доступно от 3 миллионов рублей. С начала года было выдано 4,2 тысячи кредитов на 98 млрд рублей.

«По программе инвестиционного кредитования ставки достигли минимального уровня, таких продуктов никогда не было на рынке. Только такой уровень ставок позволяет реализовывать инвестиционные проекты, создавать новые производства и рабочие места. Мы видим огромный запрос бизнеса на помощь в структурировании сделок, всего за неделю мы получили более 100 заявок от предпринимателей, у которых есть инвестиционные проекты, но им нужна помощь в их «упаковке», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, подчеркнув, что при нехватке или отсутствии залога предприниматели могут воспользоваться гарантиями и поручительствами Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций в рамках НГС.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в августе министр экономического развития России Максим Решетников на совещании с вице-премьерами под руководством председателя правительства Михаила Мишустина рассказал о расширении доступа малого и среднего бизнеса к льготным инвестиционным кредитам для запуска или модернизации производств.