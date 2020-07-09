Снижены требования к проектам резидентов ТОСЭР «Кировск»

Постановлением правительства Российской Федерации от 02.07.2020 № 972 «О внесении изменений в отдельные акты правительства Российской Федерации» вносятся изменения в установленные параметры для резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Кировск».

Снижены минимальное количество новых постоянных рабочих мест, создаваемых в рамках инвестиционного проекта, реализуемого резидентом (с 20 до 10), объём минимальных капитальных вложений резидента (с 5 до 2,5 млн рублей).

Снижение требований к основным параметрам ускорит, в первую очередь, реализацию проектов в рамках туристско-рекреационного кластера «Хибины».

Кроме того, расширен перечень классов общероссийского классификатора видов экономической деятельности для реализации инвестиционных проектов на территории ТОСЭР «Кировск» (с 10 до 24).

В число новых направлений для привлечения потенциальных резидентов включены такие виды экономической деятельности, как растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, рыболовство и рыбоводство, производство пищевых продуктов, деятельность по предоставлению мест для временного проживания, производство прочей неметаллической минеральной продукции и т.д.

Вносимые изменения позволят расширить деятельность действующих резидентов и, конечно, привлечь новых.

Как пример, будет реализован комплексный инвестиционный проект, в рамках которого предполагается создание и объединение на одной площадке туристических услуг, школы дайвинга, рыбоводческого хозяйства для проведения подводных экскурсий и возможности подводной охоты.

Напомним, что для организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших статус резидента территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории моногорода Кировск, действует ряд преференций: применение пониженных тарифов страховых взносов по обязательному пенсионному (6%), медицинскому (0,1%) и социальному (1,5%) страхованию в течение 10 лет, а также действует особая система налогообложения в соответствии с установленными критериями.

Как сообщает Министерство экономического развития Мурманской области, в настоящее время на территории ТОСЭР «Кировск» уже зарегистрировано девять резидентов, которые реализуют инвестиционные проекты, позволяющие диверсифицировать монопрофильную отраслевую структуру экономики города.