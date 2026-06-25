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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.26 18:00

«Снос или легализация? Как новые правила меняют судьбу самовольных построек»

Самовольная постройка — словосочетание, от которого у многих собственников холодеет в груди. Оно ассоциируется с неизбежным сносом, судами и потерей вложенных денег. Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, сегодня ситуация меняется: законодательство всё чаще предлагает не карательные, а восстановительные меры. Теперь у владельца самостроя нередко есть шанс не разрушить, а привести объект в порядок и легализовать его.

О том, как именно изменились правила игры, рассказал начальник отдела правового обеспечения и контроля (надзора) в сфере СРО Управления Росреестра по Мурманской области Роман Пустовидов.

Что теперь считается самостроем

Понятие «самовольная постройка» остаётся строгим: это объект, возведённый без необходимых разрешений либо с нарушением градостроительных норм. Но теперь в законе уточнили важный нюанс: постройку признают самовольной, если она нарушает нормы, действовавшие на момент строительства и не утратившие силу к моменту её выявления. То есть нельзя задним числом объявить самостроем то, что когда то строилось по правилам.

Снос — не единственный вариант

Раньше судьба самовольной постройки зачастую решалась однозначно — под снос. Сейчас подход стал гибче. Вместо сноса может быть принято решение о приведении постройки в соответствие с требованиями закона. Такое решение вправе вынести либо суд, либо орган местного самоуправления.

Это принципиально меняет ситуацию для многих владельцев: вместо потери объекта появляется возможность его сохранить, устранив нарушения.

Правило добросовестности: защита тех, кто не знал

Одно из самых важных нововведений — правило добросовестности застройщика. Если собственник не знал и не мог знать об ограничениях на своём участке (например, о зоне с особыми условиями использования), то строение не признают самовольной постройкой. Это защищает людей, которые стали «нарушителями» не по своей вине — из за ошибок в документах или изменений законодательства.

Когда местные власти не могут требовать снос

Закон чётко ограничивает полномочия органов местного самоуправления: они не вправе принимать решения о сносе, если:

•        постройка находится на участке, не принадлежащем государству или муниципалитету (за исключением случаев, когда объект угрожает жизни и здоровью людей);

•        право собственности на объект зарегистрировано в ЕГРН или признано судом;

•        суд ранее уже отказал в сносе;

•        речь идёт о многоквартирном, жилом или садовом доме.

Таким образом, государство усиливает защиту зарегистрированной собственности и делает процедуру более предсказуемой.

Сроки, ответственность и крайние меры

Новые правила устанавливают чёткие временные рамки:

•        срок для сноса самовольной постройки — от 3 месяцев до 1 года;

•        срок для приведения в соответствие — от 6 месяцев до 3 лет.

При этом снос остаётся крайней мерой и возможен только по решению суда. Суд в каждом случае оценивает все обстоятельства, и главный критерий — опасна ли постройка для жизни и здоровья граждан. Обязанность доказать необходимость сноса лежит на той стороне, которая обратилась в суд.

Также появились механизмы воздействия на нарушителей через земельные отношения:

•        земельный участок могут изъять у собственника, если он не выполнил обязанности по сносу или приведению самостроя в порядок;

•        арендатор, не выполнивший эти обязанности, рискует лишиться договора аренды — арендодатель вправе расторгнуть его в одностороннем порядке.

Важно: использование самовольной постройки прямо запрещено.

Почему это важно для обычных людей

Изменения отражают общий тренд: вместо тотального сноса — поиск разумных решений. Государство стремится не столько наказать, сколько вернуть объекты в правовое поле. Для собственника это означает: даже если объект формально попадает под определение самостроя, у него есть инструменты защиты, и исход дела во многом зависит от того, насколько добросовестно он действовал и какие шаги готов предпринять сейчас.

«Сегодня ключевую роль играет индивидуальный подход и доказательная база: суды оценивают не только формальные нарушения, но и реальную угрозу, а также возможность исправления ситуации» - подчеркивает руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Если вы столкнулись с вопросом статуса постройки на своём участке, лучше заранее проконсультироваться со специалистами: своевременное обращение поможет избежать лишних расходов и стресса.

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