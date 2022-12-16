Снятый в Мурманске сериал «Баренцево море» стал лидером эфира на канале «Россия»

Сериал «Баренцево море» с Павлом Трубинером и Екатериной Вилковой производства «Star Media», который снимали в прошлом году в Мурманской области, с успехом прошёл на телеканале «Россия». По рейтингам, средняя доля аудитории проекта была выше средней доли по каналу в этом году. Проект вошёл в пятерку лидеров прайма будней на канале «Россия».

Кроме того, «Баренцево море» стал лидером показа в своём слоте и привлёк к экранам больше зрителей, чем конкуренты на других каналах.

Сериал является продолжением проекта «Чёрное море». Отметим, что «Чёрное море» завоевал не только любовь телезрителей, но и был высоко отмечен на престижных российских и международных смотрах.

«Баренцево море» стал самым масштабным кинопроектом прошлого года на территории нашего региона. Съёмочная группа работала у нас полтора месяца - 25 смен. Из Москвы в Мурманск было привезено несколько машин с техникой и военным обмундированием.

События в сериале происходят в 1944 году. Для воссоздания исторического контекста потребовалась помощь мурманчан, которые стали полноправными участниками массовых сцен, исполняя эпизодические роли. Костюмеры и гримеры превратили наших современников в моряков и офицеров, городских жителей и заключённых 40-х годов прошлого века.

Создатели сериала не случайно предпочли брать актеров второго плана из числа местных жителей. По их мнению, они добавили достоверности происходящим событиям, лучше вписались в колорит местности, чем приезжие артисты.

Некоторые массовые сцены в сериале потребовали участия до 200 человек. Чаще всего требовались мужчины, не имеющие усов и бород, что соответствовало военной моде тех лет. Мурманчане не только снимались в кино, но и работали в составе съёмочной группы водителями, администраторами, рабочими, бригадирами массовых сцен, перевозили историческую технику. В итоге более 1000 мурманчан приняли участие в создании исторической киноленты.

Съёмки проходили в Мурманске, Полярном, Ура-губе и Ретинском.

Режиссер Олег Фомин: «Этот сериал не про войну, а про людей. Войну мы выиграли, ничего нового про военные действия мы уже не расскажем. Но всегда важно, какие люди это сделали, какие были отношения. Я до сих пор не могу понять, как моя бабушка в 27 лет выдержала пытки в гестапо, не выдала ни одного человека и прошла два концлагеря. Поверить в это сложно, особенно сейчас, когда люди, встречаясь с какими-то трудностями, зачастую ломаются. Для меня тема войны очень важна, думаю, как и для большинства русских людей».

Екатерина Вилкова: «В новых сериях мы станем очевидцами очень важного определенного промежутка в жизни главных героев, который в первой истории не видели. По сюжету в новых сериях моя героиня окажется в заложниках. В заложники возьмут и ещё одно хрупкое существо, из-за которого Елене Солей придётся приложить множество усилий, чтобы всех победить…».

Фото: https://disk.yandex.ru/d/nvBq6msZDoDzYg