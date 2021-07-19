Снятый в Заполярье фильм получил Гран-при Каннского фестиваля

«Купе номер шесть», фильм о путешествии по Кольскому полуострову, получил Гран-при Каннского фестиваля. Киноленту снимали в том числе в Мурманской области.

Картина финского режиссера Юхо Куосманена о том, как студентка из Финляндии садится в поезд «Москва – Мурманск», пытаясь сбежать от своей таинственной московской любви. По воле случая ей приходится разделить долгую поездку и тесное купе с грубоватым русским шахтёром. Нечаянное соседство помогает обоим пассажирам осознать своё одиночество и тоску по человеческим отношениям.

«Золотую пальмовую ветвь» получил фильм французского режиссера Джулии Дюкорно «Титан», сообщает Министерство культуры Мурманской области.