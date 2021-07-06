Снятый в Заполярье фильм завоевал второе место в межрегиональном фестивале

Завершился второй этап ХI межрегионального фестиваля-конкурса визуального творчества «От чистого истока», в ходе которого жюри оценивало конкурсные работы. В этом году были заявлены 96 фильмов, но конкурсный отбор прошли 42 работы, посвящённые традиционной культуре, этнографии и истории народов России.

По решению жюри «Саамы. Дети Белого оленя» – новый этнографический фильм филиала Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» – удостоен второго места в номинации «Лучший документальный фильм». Торжественная церемония награждения и показ лучших работ пройдёт 12-16 июля в Иркутской области.

Фильм «Саамы. Дети Белого оленя» – это творческий очерк о том, чем сегодня живут саамы Кольского полуострова: какие учреждения культуры и общественные организации занимаются сохранением их этнокультурного наследия, как проходят традиционные саамские игры, какие виды рукоделия популярны по сей день и как в наше время продолжается развитие оленеводческой отрасли. Съёмки проходили в Мурманске и Ловозерском районе Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство культуры, видеоработа входит в цикл документальных этнографических фильмов, создаваемых Финно-угорским культурным центром Российской Федерации при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова.