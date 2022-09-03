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Мурманская область. Арктика (16+)03.09.22 22:35

Со 100-летием Мурманскую прокуратуру поздравили во время спортивной спартакиады

Андрей Чибис поздравил сотрудников прокуратуры Мурманской области со столетием ведомства. Глава региона сегодня принял участие в церемонии награждения победителей спартакиады среди сотрудников прокуратуры, которая состоялась в городском легкоатлетическом манеже.

«Сейчас мы наблюдали, как вы сражаетесь на спортплощадке. А по вашей работе я вижу, что и на рабочем месте вы так же отдаетесь делу, как и на соревнованиях. Это черта характера русского человека – самоотверженно выполнять задачи и защищать товарищей. Хочу вас поздравить со столетием! Низкий поклон за вашу службу», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона совместно с прокурором Мурманской области Сергеем Паволиным и первым заместителем губернатора Оксаной Демченко посмотрели одну из игр по волейболу.

После матча в ходе церемонии награждения Андрей Чибис вручил Сергею Паволину памятный адрес в связи с празднованием 100-летия со дня образования прокуратуры Мурманской губернии.

Как сообщает региональное  Министерство информационной политики, соревнования спартакиады проходили по следующим дисциплинам: бадминтон, баскетбол, волейбол, гимнастическое многоборье, гиревой спорт, легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, плавание и шахматы.

Глава региона наградил участников медалями и грамотами.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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