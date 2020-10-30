Со 2 октября в Мурманской области приостанавливается планова диспансеризация северян

Проведение плановой диспансеризации в Мурманской области будет приостановлено с понедельника, 2 ноября, из-за напряженной ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил вчера глава региона Андрей Чибис на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«С понедельника мы приостанавливаем диспансеризацию и плановые профилактические осмотры. Плановая госпитализация будет приостанавливаться по решению главных врачей в зависимости от загрузки их лечебных учреждений. Наша задача – максимально поддержать наших медицинских работников и высвободить дополнительные силы для борьбы с коронавирусом», – написал Чибис.

Он отмечает, что в регионе продолжают разворачивать дополнительные койки для пациентов с коронавирусом, а для тех людей, кто уже переболел коронавирусом, но ждёт окончательного теста, будут предоставляться дополнительные обсерваторы. Часть автомобилей из автобазы правительства Мурманской области передадут врачам, чтобы медики могли оперативно посещать пациентов с ОРВИ и гриппом. Чтобы оптимизировать работу WhatsApp-приёмной и сократить время ожидания ответа, привлекут дополнительно волонтёров.