Со 2 сентября в ЗАТО г.Североморск будет ведён новый автобусный рейс для школьников

Он будет следовать по маршруту: ул.Полярная – ул.Комсомольская – ул.Колышкина – ул.Советская – ул.Северная Застава – ул.Гвардейская.

- Переговоры о введении дополнительного рейса для школьников до окончания всех работ в новом корпусе лицея №1 на ул.Пионерской с АТП проводились длительное время. И вот 30 августа договор заключён. Оплата проезда будет осуществляться за счёт средств муниципалитета и зависеть от количества совершенных поездок, - рассказала начальник Управления образования администрации ЗАТО г.Североморск Юлия Гладских.

Всего будет организовано четыре рейса в день: 1 рейс - с ул.Полярной в 7.45; 2 рейс - с ул.Полярной в 9.55. Обратно с ул.Гвардейской (Лицей №1) в 10.30; 3 рейс - с ул.Полярной в 13.30. Обратно - с ул.Гвардейской (Лицей №1) в 14.00; 4 рейс - с ул.Гвардейской (Лицей №1) в 18.20.

На маршруте предусмотрены следующие остановки для сбора обучающихся: ул.Полярная (конечная остановка маршрута №6), ул.Комсомольская (ЦРБ), ул.Колышкина, ул.Советская (магазин «Магнит»), ул.Гвардейская (Лицей №1).

- Вместимость автобуса - 50 посадочных мест. Поездки будут соответствовать всем требованиям организованных перевозок детей. Для каждого рейса составлены списки детей, предусмотрены по два сопровождающих из числа сотрудников Лицея №1, - пояснила Юлия Владимировна. - Количество рейсов и остановки выбраны согласно потребности обучающихся на данный момент. При необходимости будут вноситься изменения в договор с АТП.

Напомним, ранее увеличение количества рейсов на маршруте №3 «Морвокзал – Авиагородок» для проезда школьников анонсировал региональный Минтранс. Автобусы буду совершать дополнительные рейсы с 1 сентября.