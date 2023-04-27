Со дна Кольского залива подняли самолёт «Аэрокобра» времён Великой Отечественной войны

В рамках Комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» на этапе «Кольский залив» проведена сложная операция по подъёму с глубины более 100 метров самолёта «Аэрокобра» времён Великой Отечественной войны. Истребитель лейтенанта М.С. Васина 2-й эскадрильи 255 полка авиации Северного флота 27 июня 1944 года из-за отказа мотора совершил вынужденную посадку на поверхность залива при подлёте к аэродрому Ваенга.

В рамках Комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» на этапе «Кольский залив» проведена сложная операция по подъёму с глубины более 100 метров самолёта «Аэрокобра» времён Великой Отечественной войны.

Истребитель лейтенанта М.С. Васина 2-й эскадрильи 255 полка авиации Северного флота 27 июня 1944 года из-за отказа мотора совершил вынужденную посадку на поверхность залива при подлёте к аэродрому Ваенга.

В 2021 году во время изучения дна для постановки плавучей погружной буксируемой установки «Северное сияние» самолёт был обнаружен специалистами ОАО «Арктические морские инженерно-геологические экспедиции».

В 2022 году истребитель был обследован специалистами Северного флота и специалистами ООО «Фертоинг». По результатам работ, с учётом невозможности его использования для создания «экспоната» виртуального музея, создание которого на флоте сейчас прорабатывается, было принято решение о подъёме самолёта для использования в качестве донора для ранее поднятой «Аэрокобры» со Щукозера (её восстановление производится в Музее военно-воздушных сил Северного флота). Решение о подъёме принималось, в том числе с учётом того, что самолёт не является воинским захоронением.

В середине апреля самолёт был поднят специалистами одного из соединений подводных лодок и поисково-спасательного обеспечения Северного флота, сложная операция была проведена успешно.

К сожалению, агрессивная среда за долгие годы крайне негативно сказалась на сохранности обнаруженной «Аэрокобры». В дальнейшем, в качестве музейных экспонатов будет использовано относительно небольшое количество деталей, в частности - винт самолёта, пулемёты и пушка.

Комплексная экспедиция Северного флота и РГО «Помни войну» продолжается. В ближайшее время по её планам будет завершено обследование ряда акваторий Мотовского залива, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12465453@egNews