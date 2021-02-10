Со снегом на крышах мурманских домов будут бороться спасатели

На Мурманскую область обрушились рекордные снегопады. Дорожники и коммунальщики трудятся в круглосуточном режиме, но, чтобы полностью справиться с последствиями стихии, необходимо объединение все, имеющиеся в регионе силы. Губернатор Андрей Чибис провёл в Центре управления регионом рабочее совещание, к которому по каналам видеосвязи подключились руководители муниципалитетов и дорожных служб.

По инициативе губернатора Мурманской области с сегодняшнего дня к уборке крыш подключаются спасатели регионального Управления по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Однако, как особо указал Андрей Чибис, это не снимает с местных администраций обязанности завершить начатое и убрать с тротуаров сброшенный с крыш снег.



«Мы даём дополнительные силы на высотные работы, но очень важно выстроить всю цепочку – ограждения, уборка, вывоз. Чтобы потом это всё не соскребать ещё неделю. Не надо ссылаться на управляющие компании, для этого в каждом округе есть целый штат сотрудников администрации. Пусть они эту работу координируют под вашим руководством», – заметил губернатор, обращаясь к главе администрации Мурманска.



Отдельно глава области коснулся темы припаркованных автомобилей, которые мешают уборке дворовых территорий. Здесь, по мнению губернатора, при необходимости нужно действовать решительно. «Мы как угодно можем людей призывать, но инструментарий оперативной эвакуации на время уборки снега вместе с ГИБДД должен быть отработан», – сказал Андрей Чибис.



На совещании также была представлена в действии система дистанционного мониторинга уборки дорог. На экране ЦУРа в режиме реального времени отображается положение каждой единицы техники, оснащённой датчиком ГЛОНАСС, её задание и процент его выполнения. Система уже действует в рабочем режиме, а с 15 февраля её данные будут открыты для всех.