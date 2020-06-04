Со спасателями Северного флота проведено учение по оказанию помощи аварийному кораблю в Арктике

На Северном флоте прошло учение сил поисково-спасательного обеспечения по оказанию помощи высокобортному (океанскому) кораблю (судну), получившему повреждения в условиях Арктики. Учение прошло в Баренцевом море на входе в Кольский залив возле западной оконечности острова Кильдин в сложных гидрометеорологических условиях. В мероприятии приняли участие экипаж большого противолодочного корабля «Североморск», спасательного буксирного судна «Памир» и другие дежурные силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота.

В ходе учения были отработаны вопросы оперативного управления дежурными силами поисково-спасательного обеспечения флота с регионального центра управления штаба флота при проведении спасательной операции в море.

По замыслу мероприятия, на большом противолодочном корабле «Североморск» в открытом море произошёл пожар, в результате которого корабль потерял ход.

С поступлением условного сигнала бедствия в штабе Северного флота был развернут пункт поисково-спасательного обеспечения. Были отданы распоряжения дежурным силам выдвинуться в район проведения учения. Спасателям поставлены задачи: обеспечить тушение пожара на корабле, организовать эвакуацию пострадавших моряков и отбуксировать аварийный корабль на базу.

Дежурные силы спасательного отряда в установленные сроки были подготовлены к переходу к месту проведения операции. В состав отрада вошли спасательное буксирное судно «Памир» и рейдовый водолазный катер «РВК-1230».

Учение было разбито на три этапа, каждый из которых состоял из двух–трех эпизодов.

Сначала пожарные со спасательного буксирного судна «Памир» с помощью дальнобойных лафетных стволов обеспечили охлаждение корпуса и ликвидировали возгорание на верхней палубе аварийного корабля, а экипаж рейдового водолазного катера «РВК-1230» осуществил поиск и подъем из воды выпавших за борт моряков, которых имитировали ростовые манекены в спасательных костюмах.

На борту «Памира» был развёрнут походный пункт оказания медицинской помощи. В него были доставлены условно пострадавшие члены экипажа большого противолодочного корабля «Североморск». Им была оказана медицинская помощь при различных вариантах поражения, в том числе при отравлении продуктами горения, переохлаждении в воде, получении ожогов и других травм.

На завершающем этапе учения СБС «Памир» выполнил буксировку «аварийного» корабля. Швартовные команды судна и БПК «Североморск» отработали вопросы передачи буксирного троса с помощью линемёта.

Спасательное учение заняло 10 часов. По его завершении все участники вернулись в главную базу Северного флота — Североморск — и приступили к мероприятиям повседневной деятельности, сообщает пресс-служба СФ.