Андрей Чибис подписал постановление о создании природного парка «Териберка»Стимулировать тех, кто на местах должен делать свою работу - Андрей Чибис впервые провёл гибридную «прямую линию»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)13.09.21 17:30

Со второй четверти школы Мурманской области могут перейти на пятидневку

Начиная со второй четверти учебного года заполярные школы могут перейти на пятидневку. Такое решение озвучил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.

«Чтобы освободить детей от повышенной нагрузки в субботу, давайте договоримся о том, что мы вводим повсеместно пятидневный формат обучения. Исключения могут быть при решении родительских комитетов по результатам голосования. Но за правило возьмём, что у нас со второй четверти текущего года в школах вводится пятидневная рабочая неделя», – отметил глава области.

Губернатор обратил особое внимание на то, что при переходе на новый режим работы учителя, получавшие дополнительные выплаты за работу в субботние дни, не потеряли в зарплате.

«Тут должна быть очень тонкая настройка нашей работы, Министерство образования должно отработать с муниципалитетами и это обеспечить. Но у детей и родителей должно появиться дополнительное время для того, чтобы уроки сделать, допобразованием заняться, спортом. Ну и понятно, что мы входим со второй четверти в полярную ночь, это тоже важный момент, чтобы по субботам у детей было больше свободного времени», – подчеркнул Андрей Чибис.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области преобладает рынок вторичного жилья, на котором наблюдается дефицит ликвидного предложения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Ирина Константиновна
10.09.21 17:59
Печальная статистика на фоне активного развития региона.
Комментарий к новости:Тревожная демография: рожаем меньше, смертность растёт, браков и разводов больше
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.09.21 15:47
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! 8 сентября 2021 года в России-страдалице произошла трагедия - погиб Министр МЧС Евгений Зиничев. Весь коллектив и всех учащихся МБОУ КШМ
Комментарий к новости:Губернатор и правительство Мурманской области выразили соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева
Катя
05.09.21 17:36
У меня ковид и мне не оказывают медпомощь
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Опасаемся ковида, но не забываем о гриппе – Артём Ладыгин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире23:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:30«Простой карандаш». Художественный фильм (16+)03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона отмечается сезонное снижение цен на картофель, морковь и репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 32 копейки, евро потеряло 3 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовал капитальный ремонт энергоблока №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 13 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России упрощён порядок заключения, изменения и досрочного прекращения договора ОСАГО
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика