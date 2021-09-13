Со второй четверти школы Мурманской области могут перейти на пятидневку
Начиная со второй четверти учебного года заполярные школы могут перейти на пятидневку. Такое решение озвучил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.
«Чтобы освободить детей от повышенной нагрузки в субботу, давайте договоримся о том, что мы вводим повсеместно пятидневный формат обучения. Исключения могут быть при решении родительских комитетов по результатам голосования. Но за правило возьмём, что у нас со второй четверти текущего года в школах вводится пятидневная рабочая неделя», – отметил глава области.
Губернатор обратил особое внимание на то, что при переходе на новый режим работы учителя, получавшие дополнительные выплаты за работу в субботние дни, не потеряли в зарплате.
«Тут должна быть очень тонкая настройка нашей работы, Министерство образования должно отработать с муниципалитетами и это обеспечить. Но у детей и родителей должно появиться дополнительное время для того, чтобы уроки сделать, допобразованием заняться, спортом. Ну и понятно, что мы входим со второй четверти в полярную ночь, это тоже важный момент, чтобы по субботам у детей было больше свободного времени», – подчеркнул Андрей Чибис.