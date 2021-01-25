Собачьи приюты могут получить поддержку из регионального бюджета

Оказать поддержку некоммерческим организациям, работающим с безнадзорными животными, предложил на оперативном совещании правительства председатель регионального комитета по ветеринарии Алексей Касаткин. Он сообщил, что с начала года в регионе отловлено и отправлено в специализированные учреждения 104 безнадзорные собаки. После отлова животное помещают в приют, где оно проходит обязательную стерилизацию и вакцинацию от бешенства. И если собака не агрессивна, её возвращают в район отлова.

«Легализация» одного безнадзорного животного обходится бюджету в 7760 рублей. Агрессивных собак по законодательству помещают в приют на пожизненное содержание. Стоимость содержания в сутки – 211 рублей.

Министр напомнил, что в этом году на работу с безнадзорными животными муниципалитетам региона выделены субвенции в размере 56,5 млн рублей. В Мурманской области безнадзорными животными занимаются три специализированные коммерческие подрядные организации. Кроме того, некоторые муниципалитеты заключают договоры по отлову и содержанию безнадзорных собак с некоммерческими организациями.

«Учитывая, что агрессивных собак приходится содержать пожизненно, возникает необходимость создания и реконструкции приютов, увеличения в них мест», – отметил Алексей Касаткин.

Глава региона поручил совместно с Министерством финансов проработать вопрос предоставления грантов таким НКО. «Принципиально важно, чтобы службы отлова животных, оказавшихся на улице, чётко и быстро реагировали на их появление», - подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.