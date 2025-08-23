«Собери ребёнка в школу»: в Мурманске в штабе общественной поддержки прошла встреча с семьями участников СВО и многодетными семьями

Мероприятие было приурочено к наступающему Дню знаний, поэтому юным участникам вручили рюкзаки со школьными принадлежностями.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы, отметил, что День знаний – это особый праздник для каждого из нас независимо от возраста:

— Он объединяет школьников и студентов, преподавателей и родителей, и напоминает, что учиться и стремиться к новым знаниям никогда не поздно. Сегодня мы передаём будущим школьникам ранцы, в которых собраны самые необходимые для них вещи, и очень надеемся, что новый учебный год будет для них успешным, плодотворным и полным ярких событий.

Парламентарий пожелал ребятам удачи и настойчивости на пути к знаниям, родителям – терпения и всесторонней поддержки своих детей.

Депутат Ольга Дзюба пожелала всем юным северянам ярких достижений на стезе знаний и веры в свои возможности.

После вручения школьных ранцев – символа готовности к новым знаниям и учебным победам состоялся доверительный разговор с родителями детей.

«В акции «Собери ребёнка в школу» участвуем первый раз. Спасибо, что не забываете о семьях участников СВО и наших детях. Для нас такая поддержка очень важна», - заключила участница встречи Мария Семенова.

В завершение состоялся разговор о нововведениях в системе образования и мерах поддержки, реализуемых в регионе.

Адресная помощь в подготовке к началу нового учебного года традиционно оказывается детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также семей участников специальной военной операции. Акция в регионе реализуется одиннадцатый год подряд, привлекая все больше неравнодушных северян, желающих максимально обеспечить всем необходимым будущих школьников.

