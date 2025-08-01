«Собери ребёнка в школу»: в рамках акции глава региона передал школьные рюкзаки, укомплектованные всем необходимым

30 июля губернатор Мурманской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Чибис лично поддержал традиционную благотворительную акцию «Собери ребёнка в школу». Глава региона передал рюкзаки, укомплектованные всем необходимым: канцелярскими принадлежностями, тетрадями, дневниками, пеналами и наборами для творчества.

«Это благородная акция, объединяющая небезразличных жителей региона Её главная цель — помочь семьям собрать детей в школу. Наша семья тоже участвует в акции, потому что мы считаем такой вклад в поддержку подрастающего поколения по-настоящему значимым. Очень важно, что с каждым годом все больше людей присоединяются к этой доброй традиции», — сказал Андрей Чибис.

В первую очередь поддержка будет оказана детям участников специальной военной операции, ребятам с инвалидностью, а также школьникам из многодетных, малообеспеченных семей и новых регионов России.

Акция «Собери ребёнка в школу» организована партией «Единая Россия». Ежегодно перед началом учебного года в ней традиционно принимают участие неравнодушные северяне, депутаты всех уровней, сенаторы, предприниматели и общественные организации.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, принять участие в акции может каждый: заявки на помощь или желание помочь принимаются до 1 сентября на сайте партии «Единая Россия», в региональных исполкомах и общественных приёмных.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551197/#&gid=1&pid=8