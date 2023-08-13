Собираем ребёнка в школу: сэкономить можно, но выбирать придётся тщательно

Базовый набор девочки-школьницы, в который входят одежда и канцелярия, в 2023 году будет стоить 26838 рублей, подсчитал Росстат. Это на 11,25% дороже, чем в прошлом. Аналогичный набор для мальчика подорожал почти на 14% и обойдется семье в 22298 рублей. Такие траты сопоставимы с зарплатами за месяц в регионах. «Парламентская газета» подсчитала, можно ли сэкономить на сборах в школу, покупая все необходимое на популярных маркетплейсах.

Когда российская семья собирает ребёнка в первый класс, самая ощутимая статья расходов — одежда и обувь. Школы сами устанавливают требования к внешнему виду учеников, но придерживаться классического стиля нужно во всех учебных заведениях.

Альтернативой магазинам могут стать популярные маркетплейсы, а примерить покупки можно в их пунктах выдачи. Главное при выборе — смотреть не только на цены, но и на отзывы покупателей. Рекомендациями могут стать рейтинг товара и количество людей, которые уже приобрели одежду или обувь. Дети носят форму весь день, поэтому ткань должна пропускать воздух, сохранять свой вид после стирки и не сильно мяться. Чтобы найти подходящий товар по приемлемой цене, придется потратить больше времени, чем в обычном магазине.

Обратить внимание можно не только на популярные российские бренды детской одежды, но и на небольшие фирмы, которые используют при пошиве качественные материалы. Нередки на подобных сервисах и скидки, особенно когда спрос на форму в начале сентября падает. Правда, тогда и выбор будет меньше.

Гардероб будущей ученицы можно собрать в среднем за девять тысяч рублей, если купить несколько блузок на смену.

Будущим первоклассникам одежды понадобится меньше, но в этом году цена на форму мальчиков подросла, особенно на классические брюки. Одеть и обуть мальчика к школе семье обойдётся в среднем в 11 тысяч рублей.

Родителям предстоит ощутимо потратиться и на канцелярию. Первоклашкам нужны не только ручки и тетради, но и принадлежности для уроков технологии и рисования. В базовый набор канцелярии войдут две ручки, пара простых карандашей, ластик, линейка, точилка, цветные карандаши и фломастеры, пенал, хотя бы по пять тетрадей в клетку и в косую линейку. Нужны будут бумага для рисования, кисти, непроливайка для воды, пастель, гуашь и акварель. Придётся купить клей-карандаш и клей ПВА, ножницы, цветную бумагу, белый и цветной картон и пластилин. Если выбирать у самых демократичных по ценам производителей, на маркетплейсе корзину можно собрать за 3-3,5 тысячи рублей.

Необходим первокласснику и рюкзак. Он должен быть лёгким, с ортопедической спинкой, широкими лямками и несколькими отделениями для учебников и тетрадей. Перед покупкой рюкзак обязательно нужно примерить, чтобы оценить удобство и вес. Хороший рюкзак может прослужить всю начальную школу. Цена на маркетплейсах за китайские изделия начинается от 800-900 рублей, но отзывы не слишком восторженные. Лучше отдать предпочтение вариантам стоимостью хотя бы от 1600 рублей.

В итоге собрать ребёнка в школу на маркетплейсах в среднем обойдётся от 14 до 16 тысяч рублей, в зависимости от пола первоклассника, скидок, акций и удачливости родителя при поиске.