Собираемость платежей в АО «АтомЭнергоСбыт» превысила 100,8% по итогам 4-х месяцев 2024 года

Уровень собираемости платежей за поставленные энергоресурсы с начала 2024 года в АО «АтомЭнергоСбыт» составил 100,8%.

Стабильно высокие показатели собираемости сохраняются во всех регионах присутствия компании. При этом среди лидеров по соблюдению платёжной дисциплины – клиенты в Смоленской и Мурманской областях, где этот показатель составил 102,8% и 102,5% соответственно.

Как сообщает пресс-служба АО «АтомЭнергоСбыт», специалисты энергосбытовой компании уделяют особое внимание удовлетворению потребностей клиентов и оперативному решению их вопросов, что безусловно влияет и на уровень платежей. Своевременные расчёты за потреблённую электроэнергию крайне необходимы для обеспечения энергетической безопасности страны.

Фото предоставлено пресс-службой АО «АтомЭнергоСбыт».