Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: случаев заболевания коронавирусом стало большеЛица, прибывшие в Мурманскую область из других регионов России, должны сообщить об этом и уйти на карантин
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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.20 07:15

Собираетесь в магазин или аптеку – напишите объяснение по установленной форме!

В Заполярье продолжает действовать режим обязательной самоизоляции. Всем людям следует оставаться дома, покидать место проживания можно только в случае крайней необходимости, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19,  при выходе из дома каждый проживающий в регионе обязан иметь при себе объяснение, по какой причине он покинул дом: справку от работодателя, служебное удостоверение или собственноручно заполненное пояснение о причине выхода из дома (форма такого пояснения указана в постановлении правительства Мурманской области от 21.04.2020 № 235-ПП). 

В период соблюдения самоизоляции допускается посещение ближайших продуктовых магазинов, аптек, а также ближайшего крупного гипермаркета или супермаркета в пределах муниципального образования; обращаться за медицинской помощью – в этих случаях необходимо иметь при себе письменные пояснения по установленной форме.

Также в период соблюдения самоизоляции возможны прогулки с детьми дошкольного и младшего школьного возраста одного из родителей (законных представителей) на придомовой территории при соблюдении дистанции от других людей минимум в один метр; разрешён выгул собак в пределах 100 метров от дома – в этих случаях иметь при себе письменные пояснения необязательно.

Допускается передвижение в связи с выходом на работу в организации, которые продолжают функционировать, при наличии справки по установленной форме или по удостоверению государственного (муниципального) служащего (без дополнительных письменных пояснений). Напомним, перечень предприятий, которые продолжают работу во время пандемии, расширен постановлением правительства Мурманской области от 21.04.2020 № 235-ПП. 

Допускается следование к месту проведения отпуска за пределами Мурманской области при наличии подтверждающих документов: приказа об отпуске, отпускного удостоверения, проездных документов и др. В этом случае иметь при себе дополнительно письменные пояснения необязательно.

Кроме того, разрешено морское любительское рыболовство на маломерных судах при соблюдении правил, установленных постановлением правительства Мурманской области от 21.04.2020 № 235-ПП, и при наличии разрешения от главы администрации.

Обязательные правила самоизоляции:

Не покидать место проживания без крайней необходимости.

При выходе из дома обязательно соблюдать социальную дистанцию не менее 1 метра.

При появлении признаков простуды незамедлительно обращаться на «горячую линию» по телефонам: (8152) 39-99-99 или 8-800-222-51-00.

Комментарии

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Мария
23.04.20 09:27
Очередная дурь! Лучше бы контроль усилили в больницах, которые закрываются одна за другой из-за коронавируса.
Комментарий к новости:Собираетесь в магазин или аптеку – напишите объяснение по установленной форме!
Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
Комментарий к новости:Лица, прибывшие в Мурманскую область из других регионов России, должны сообщить об этом и уйти на карантин
Алекс
22.04.20 14:31
И чему вы радуетесь? У всей этой шпаны от нефтебизнеса одна цель-как можно больше шкур содрать с народа! Они строят свой "бизнес" на горе и беде россиян! И на их бесправии!((( Зная,что НИЧЕГО и НИКОГД
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