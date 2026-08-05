Соблюдайте спокойствие! Проводиться проверка региональной системы оповещения населения
5 августа на территории город Мурманск будет проводиться дополнительная комплексная проверка работоспособности фрагментов региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Мурманской области и муниципальной системы оповещения населения с запуском уличных громкоговорителей и речевого сообщения.
Как отмечает администрация города Мурманска, целью проведения проверки является контроль качества работы фрагментов региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Мурманской области и муниципальной системы оповещения населения.
В период с 10.20 до 10.30 планируется кратковременный запуск электросирен на территории муниципалитетов Мурманской области.
Просят граждан учесть данную информацию и соблюдать спокойствие.