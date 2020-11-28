Соблюдение антимонопольных законов в Мурманской области обсудят онлайн

Комитет по конкурентной политике Мурманской области примет участие в публичных обсуждениях правоприменительной практики Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области за IV квартал 2020 года, которое состоится 4 декабря в 12 часов в онлайн-режиме на видео хостинге YouTube.

Как сообщает региональный комитет по конкурентной политике, в ходе мероприятия представители ведомства расскажут о внедрении и реализации мер по соблюдению антимонопольного законодательства органами власти Мурманской области (антимонопольный комплаенс).