Соблюдение трудовых прав граждан находится на особом контроле прокуратуры Мурманской области

Органами прокуратуры Мурманской области в связи с несвоевременной выплатой заработной платы в суды обшей юрисдикции в интересах работников за 5 месяцев 2020 года направлено 405 исков (заявлений) на общую сумму 16 млн 47 тысяч рублей. В настоящее время судом удовлетворено 313 исков (заявления) данной категории на общую сумму свыше 10 млн рублей.

Факты отказа в удовлетворении судом заявленных требований прокуроров и прекращения производств по искам (заявлениям) ввиду добровольного исполнения требований прокурора отсутствуют.

Прокурорами городов, округов, районов области в мировые суды направлено 393 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании недополученной заработной платы на общую сумму 15 млн 56 тысяч рублей. Мировыми судьями рассмотрено и удовлетворено 297 заявлений на общую сумму 9 млн 488 тысяч рублей.

Так, с целью обеспечения права граждан на оплату труда прокурором города Кандалакши мировым судьям направлено 252 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы работникам ООО «Созвездие» и МУП «ТВС», на сумму 8 млн 790 тысяч рублей. В настоящее время мировыми судьями рассмотрено и удовлетворено 158 заявлений на общую сумму 3 млн 935 тысяч рублей, в стадии рассмотрения 94 заявления на общую сумму 4 млн 855 тысяч рублей.