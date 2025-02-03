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Мурманская область. Арктика (16+)03.02.25 18:00

Соблюсти баланс работы и личной жизни лучше получается у молодёжи

Женщинам чаще удаётся соблюдать баланс между работой и личной жизни, а у мужчин на первом плане чаще работа. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных граждан из всех округов страны.

У 44% россиян получилось найти баланс между работой и личной жизнью, 41% больше внимания уделяет работе, 4% — личной жизни. Женщины чаще мужчин уверяют, что им удаётся соблюдать work-life balance (45% против 41% соответственно). Каждый второй в возрасте до 35 лет удачно совмещает работу и личные дела; у тех, кто старше, это получается реже.

Работе уделяют больше внимания мужчины (44% против 40% женщин). Чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, вынуждены активно трудиться россияне в возрасте от 35 до 45 лет (48%). Приоритет отдают работе и те, кто зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц (46%), граждане с меньшим доходом чаще делают акцент на личной жизни или уверяют, что находятся в балансе.

Для некоторых респондентов проблема поиска баланса не стоит: «Найди любимое дело, и работать не придётся никогда». Те, кто вынужден трудиться больше, чем хотелось бы, предлагают такое решение: «Нужно законодательно сделать 4-дневную рабочую неделю — и будет баланс».

По сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного в 2024 году, россияне стали уделять больше внимания работе (+3 п.п.).

Время проведения опроса: 18—29 января 2025 года.

 

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