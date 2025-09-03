7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»6 сентября в городе-спутнике Кольской АЭС пройдёт «Забег атомных городов»
Собрать ребёнка в школу! Для кото-то радость, для кого-то стресс

Аналитики сервиса «CDEK.Shopping» и ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели совместное исследование, опросив более 2 тысяч местных работников, и выяснили, как люди готовят детей к школе: сколько тратят и какие расходы оказываются самыми большими.

Дети — это дорого?

Опрос показал, что большинство жителей СЗФО, в том числе Мурманской области, (36% респондентов) выделяют на подготовку ребёнка к школе от 10 до 20 тысяч рублей. Ещё 23% укладываются в бюджет до 10 тысяч, столько же — в диапазон от 21 до 30 тысяч рублей. При этом 18% тратят более 30 тысяч рублей.

Интересно, что среди тех, кто расходует на школьные покупки более 30 тысяч, наибольшее число оказалось в Красноярском крае, тогда как в Москве таких респондентов в четыре раза меньше. Зато тех, кто укладывается в минимальную сумму (до 10 тысяч рублей), больше всего в Свердловской области (11%).

Исследование также показало, что чаще всего самые крупные траты (свыше 30 тысяч) на подготовку детей к учёбе делают руководители среднего звена (23%). Самозанятые (47% опрошенных) и фрилансеры в большинстве своём тратят от 10 до 20 тысяч рублей. Среди тех, кто выделяет на школьные сборы 21–30 тысяч рублей, лидируют линейные руководители — 29%.

Самое дорогое в списке покупок

Исследование показало, что для большинства респондентов из СЗФО (84%) главной статьёй расходов при подготовке ребёнка к школе стали одежда и обувь. Четверть опрошенных (25%) отметили, что больше всего денег уходит на канцелярию и учебники, 20% — на спортивную форму и инвентарь. Кроме того, почти каждый третий житель округа (30%) крупно вложился в покупку электроники для школьников (ноутбук, планшет, смартфон). Ещё 11% назвали самыми ощутимыми расходами оплату кружков и секций.

Если рассматривать ситуацию по сферам занятости, то чаще других в течение учебного года делают покупки для детей работники производства и рабочий персонал: так ответили 22% опрошенных, то есть каждый пятый представитель этих профессий.

