Собрать ребёнка в школу сегодня на 20% дороже, чем год назад

«Путинской» десятки еле-еле хватило», — родители рассказали, сколько денег потратили в этом году на сбор детей в школу. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие 9000 родителей школьников из городов с численностью населения более 1 млн человек.

По данным «SuperJob», среди жителей мегаполисов самые высокие средние траты в расчёте на одного ребёнка-школьника в этом году, — в Москве и Омске (по 11 тысяч руб.). На втором месте ещё один город-миллионник СФО — Новосибирск — здесь расходы родителей составили 10,8 тысячи руб. В Казани и Самаре покупка всего необходимого ребенку к школе обошлась родителям в среднем в 10,2 тысячи руб.

В Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Челябинске родители потратили в среднем по 10 тысяч руб. на ребёнка. В Екатеринбурге родители уложились в среднем в 9,8 тысячи руб., в Ростове-на-Дону — в 9,6 тысячи руб., в Нижнем Новгороде — в 9,5 тысячи руб.

Средние расходы на сбор школьника в Уфе составили 9,3 тысячи руб., в Воронеже — 9,1 тысячи руб., в Волгограде и Перми — по 9 тысячи руб.

Таким образом, по отношению к прошлому году родительские траты в преддверии 1 сентября в мегаполисах выросли в среднем на 20%.