Энергетики филиала ПАО «Россети» – Магистральные электрические сети Северо-Запада выполнили работы по технологическому присоединению Кольской ВЭС к Единой национальной электрической сети. Она подключена к подстанции 330 кВ «Мурманская», которая является одним из главных центров питания Мурманской области.

На открытом распределительном устройстве построена дополнительная ячейка 150 кВ, оснащенная высоконадежным элегазовым коммутационным оборудованием и микропроцессорными устройствами релейной защиты.

Как сообщает региональное Минэнерго и ЖКХ, самая крупная ветроэлектростанция за Полярным кругом - Кольская ВЭС - оснащена 57 генерирующими установками, которые расположены на территории в 257 гектаров. Объект генерации способен вырабатывать порядка 750 ГВтч электроэнергии в год.

На сегодняшний день созданы все необходимые условия для выдачи мощности первой очереди ветропарка в объёме 170,4 МВт из запланированных 202,35 МВт. Компания «ЭЛ5-Энерго», собственник Кольской ВЭС, планирует полностью завершить работы по вводу оставшейся мощности ветропарка в первом квартале 2023 года.

Фото: https://gov-murman.ru