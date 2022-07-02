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Мурманская область. Арктика (16+)02.07.22 14:00

Собственники помещений в многоквартирном доме станут по-новому выбирать управляющую компанию

С 1 сентября вступит в силу Федеральный закон от 11.06.2022 №165-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», который определит новый порядок выбора управления многоквартирным жилым домом.

На общем собрании можно будет выбрать управляющую компанию, если решение примут более чем половина голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме. Данное правило необходимо будет соблюдать и при определении способа управления многоквартирным домом.

В настоящее время эти решения принимаются большинством голосов участников собрания. В нем по общему правилу достаточно задействовать собственников, у которых есть более 50% голосов от их общего числа. Таким образом, управляющую компанию можно выбрать более чем четвертью голосов всех собственников.

Вводимые поправки должны исключить частую смену управляющих компаний и повысить качество обслуживания многоквартирных жилых домов, сообщает Министерство юстиции Мурманской области.

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