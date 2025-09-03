Собственники земельных участков могут повлиять на результат их государственной кадастровой оценки в 2026 году

В текущем году проводится подготовка к массовой государственной кадастровой оценке земельных участков, которая пройдёт в 2026 году и охватит более 99 тысяч земельных участков региона. Работы по определению кадастровой стоимости будет выполнять государственное областное бюджетное учреждение «Имущественная казна Мурманской области».

В рамках подготовки к оценке осуществляется актуализация сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в отношении всех учтенных земельных участков. В ходе этой работы выявляются отсутствующие или неточные сведения о земельных участках, подлежащих оценке в следующем году.

«На этом этапе собственники земельных участков могут повлиять на результат их оценки, представив в Имущественную казну декларации о характеристиках своих земельных участков для их уточнения. Документы принимаются учреждением до 31 декабря 2025 года», – сообщила директор ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области» Ирина Стародубцева.

«Рекомендуем северянам заранее ознакомиться с информацией ЕГРН о характеристиках своих земельных участков. Внесение достоверных сведений об участках в реестр недвижимости поможет корректно определить их кадастровую стоимость, а значит правильно рассчитать размер налоговых, арендных платежей за землю», – подчеркнула руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Для получения общедоступных сведений об объекте недвижимости, содержащихся в ЕГРН, можно воспользоваться единой цифровой платформой «Национальная система пространственных данных» (раздел «Карты» или «Фонд данных ГКО»). Также можно использовать сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» на сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru/) или бесплатно заказать онлайн-выписку об объекте недвижимости на портале «Госуслуги».

Таким образом, до 1 января 2026 года собственник или арендатор может самостоятельно сверить фактические характеристики земельного участка с характеристиками, содержащимися в ЕГРН (категория земель, разрешенное использование, площадь земельного участка и другие). При необходимости можно подать декларацию о характеристиках своего участка для уточнения в Имущественную казну Мурманской области следующими способами: лично или почтовым отправлением по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 18; на электронную почту: gko@ikmo51.ru; через МФЦ; через региональный портал электронных услуг: (51gosuslugi.ru).

Подробнее узнать о порядке подачи деклараций можно на официальном сайте Имущественной казны Мурманской области (https://ikmo51.ru) в разделе: «Главная→Кадастровая оценка→ Приём деклараций об объектах недвижимости».

«В результате проведения в 2026 году массовой оценки земельных участков мурманским Роскадастром будут внесены в ЕГРН сведения о кадастровой стоимости земли, которые будут применяться с 1 января 2027 года для определения налоговой базы при исчислении земельного налога, а также для определения размера арендной платы за участки или их цены при продаже, если они находятся в государственной или муниципальной собственности», – отметил директор филиала ППК «Роскадастр» по Мурманской области Таймураз Бозиев.