7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»6 сентября в городе-спутнике Кольской АЭС пройдёт «Забег атомных городов»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.09.25 16:00

Собственники земельных участков могут повлиять на результат их государственной кадастровой оценки в 2026 году

В текущем году проводится подготовка к массовой государственной кадастровой оценке земельных участков, которая пройдёт в 2026 году и охватит более 99 тысяч земельных участков региона. Работы по определению кадастровой стоимости будет выполнять государственное областное бюджетное учреждение «Имущественная казна Мурманской области».

В рамках подготовки к оценке осуществляется актуализация сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в отношении всех учтенных земельных участков. В ходе этой работы выявляются отсутствующие или неточные сведения о земельных участках, подлежащих оценке в следующем году.

«На этом этапе собственники земельных участков могут повлиять на результат их оценки, представив в Имущественную казну декларации о характеристиках своих земельных участков для их уточнения. Документы принимаются учреждением до 31 декабря 2025 года», – сообщила директор ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области» Ирина Стародубцева.

«Рекомендуем северянам заранее ознакомиться с информацией ЕГРН о характеристиках своих земельных участков. Внесение достоверных сведений об участках в реестр недвижимости поможет корректно определить их кадастровую стоимость, а значит правильно рассчитать размер налоговых, арендных платежей за землю», – подчеркнула руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Для получения общедоступных сведений об объекте недвижимости, содержащихся в ЕГРН, можно воспользоваться единой цифровой платформой «Национальная система пространственных данных» (раздел «Карты» или «Фонд данных ГКО»). Также можно использовать сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» на сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru/) или бесплатно заказать онлайн-выписку об объекте недвижимости на портале «Госуслуги».

Таким образом, до 1 января 2026 года собственник или арендатор может самостоятельно сверить фактические характеристики земельного участка с характеристиками, содержащимися в ЕГРН (категория земель, разрешенное использование, площадь земельного участка и другие). При необходимости можно подать декларацию о характеристиках своего участка для уточнения в Имущественную казну Мурманской области следующими способами: лично или почтовым отправлением по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 18; на электронную почту: gko@ikmo51.ru; через МФЦ; через региональный портал электронных услуг: (51gosuslugi.ru).

Подробнее узнать о порядке подачи деклараций можно на официальном сайте Имущественной казны Мурманской области (https://ikmo51.ru) в разделе: «Главная→Кадастровая оценка→ Приём деклараций об объектах недвижимости».

«В результате проведения в 2026 году массовой оценки земельных участков мурманским Роскадастром будут внесены в ЕГРН сведения о кадастровой стоимости земли, которые будут применяться с 1 января 2027 года для определения налоговой базы при исчислении земельного налога, а также для определения размера арендной платы за участки или их цены при продаже, если они находятся в государственной или муниципальной собственности», – отметил директор филиала ППК «Роскадастр» по Мурманской области Таймураз Бозиев.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
Комментарий к новости:Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Собрать ребёнка в школу! Для кото-то радость, для кого-то стресс-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 42 копейки, доллар прибавляет 25 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики Северного флота провели комплексные противоаварийные тренировки-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»