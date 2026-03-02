Собственные программы поддержки сотрудниц в декрете действуют в каждой одиннадцатой компании

9% работодателей предоставляют сотрудницам в декрете дополнительные меры поддержки сверх предусмотренных Трудовым кодексом. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Программы дополнительной поддержки для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, существуют в 9% компаний. Обычно такие меры включают единовременные выплаты при рождении ребёнка или другие денежные компенсации, не предусмотренные законодательством. Некоторые работодатели оплачивают новорожденному полис добровольного медицинского страхования или дарят подарочные наборы.

Традиция поздравления молодых родителей в трудовых коллективах распространена гораздо шире, чем корпоративная поддержка. 54% трудоустроенных экономически активных россиян рассказали, что в их командах принято «скидываться» на подарок коллегам в честь рождения ребёнка. Эта традиция чуть более популярна среди женщин (55% против 53% среди мужчин). Россияне до 35 лет рассказывали о подобной практике чаще тех, кто старше (57%).

Время проведения опроса: 9—24 февраля 2026 года.