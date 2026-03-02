Мурманск и Мончегорск получили награды всероссийской премии «Туристические города»«Единая Россия» в восьмой раз планирует провести международную акцию «Диктант Победы»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.03.26 14:00

Собственные программы поддержки сотрудниц в декрете действуют в каждой одиннадцатой компании

9% работодателей предоставляют сотрудницам в декрете дополнительные меры поддержки сверх предусмотренных Трудовым кодексом. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Программы дополнительной поддержки для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, существуют в 9% компаний. Обычно такие меры включают единовременные выплаты при рождении ребёнка или другие денежные компенсации, не предусмотренные законодательством. Некоторые работодатели оплачивают новорожденному полис добровольного медицинского страхования или дарят подарочные наборы.

Традиция поздравления молодых родителей в трудовых коллективах распространена гораздо шире, чем корпоративная поддержка. 54% трудоустроенных экономически активных россиян рассказали, что в их командах принято «скидываться» на подарок коллегам в честь рождения ребёнка. Эта традиция чуть более популярна среди женщин (55% против 53% среди мужчин). Россияне до 35 лет рассказывали о подобной практике чаще тех, кто старше (57%).

Время проведения опроса: 9—24 февраля 2026 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Ист
26.02.26 14:14
Приветствую всех мурманчан и коллег по работе и общей борьбе с укро-бандеро-фашизмом. В почётом карауле во время церемонии открытия мемориального стенда в честь военнослужащих, погибших при выполнен
Комментарий к новости:В Мурманском строительном колледже имени Момота открыли памятный знак, рассказывающий о большом человеческом подвиге
Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
-Правовая консультация (18+)Как работаем и отдыхаем в марте 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: сэкономили на огурцах и моркови, потратили больше на яйцах куриных и телевизорах-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 57 копеек, доллар теряет 10 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Цифровое ПСР-предприятие»-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане выразили недовольство качеством уборки придомовой территории и подъездов-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»