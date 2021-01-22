ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Секс в большом городе, или Потерянная гармонияВыгодно купить квартиру – подскажут эксперты
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)22.01.21 10:00

Собутыльники зарезали негостеприимного «хозяина» подвала

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области расследуется уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

По версии следствия, 13 января 2021 года трое мужчин, не имеющих определенного места жительства, распивали спиртные напитки в подвальном помещении одного из домов по улице Героев Рыбачьего в Мурманске. Между потерпевшим и злоумышленниками возник конфликт, в ходе которого один из мужчин, 1973 года рождения, вооружился ножом хозяйственно-бытового назначения и нанёс своему знакомому не менее семи ударов в шею. После этого он передал нож мужчине, 1987 года рождения, который в свою очередь нанёс потерпевшему не менее трёх ударов ножом в область груди. Последний скончался спустя непродолжительное время. Мужчины скрылись из подвального помещения. Тело убитого обнаружено свидетелем, который сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, на месте происшествия произведён осмотр, в ходе которого зафиксирована следовая обстановка. Лица, причастные к совершению противоправного деяния, задержаны в течение суток.

В настоящее время мужчинам предъявлены обвинения. Судом по ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допросов обвиняемые дали признательные показания, пояснив, что причиной конфликта явилось поведение потерпевшего, он пытался выгнать их из подвального помещения. Один из злоумышленников в ходе допроса рассказал следователю, что нож, являвшийся орудием преступления, выброшен неподалеку от места убийства. При проведении осмотра указанной им территории нож обнаружен и изъят.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе допрашиваются свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
22.01.21 14:52
Позволю себе выразить свое мнение и мнение моих коллег по работе и общей борьбе. Я и мои коллеги по работе и общей борьбе ВОЗМУЩЕНЫ этим фактом! Мы не верим словам директора компании перевозчика госп
Комментарий к новости:В Мурманске сгорели 11 маршруток. Такое уже в истории города было
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска, большой
22.01.21 11:31
От имени всего коллектива ОУ хочу сказать слова благодарности коллективу ММБУ «УДХ»! Я, мои коллеги по работе и общей борьбе, работники ОУ и, конечно, же учащиеся каждый день "оцениваем" работу ММБУ
Комментарий к новости:Дороги в Мурманске, несмотря на морозную погоду, убираются в круглосуточном режиме
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
20.01.21 12:31
А где же наши ряженые (учащиеся МБОУ КШМ)? Почему они не участники месячника оборонно-массовой и спортивной работы? Толку в учебе никакого, но они же о, как, научились на скорость разбирать-собрать А
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся месячник оборонно-массовой и спортивной работы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Телефонные мошенники «переквалифицировались» в сотрудников МВД-PRO Валюту (16+)Российский врач-иммунолог назвал простой способ снижения риска заражения коронавирусом-PRO Энергетику (18+)-38 градусов! Энергетики работают в режиме повышенной готовности-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 22 января-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)С 1 сентября штрафы с дорожных камер можно будет оспорить через портал госуслуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика