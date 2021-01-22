Собутыльники зарезали негостеприимного «хозяина» подвала

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области расследуется уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

По версии следствия, 13 января 2021 года трое мужчин, не имеющих определенного места жительства, распивали спиртные напитки в подвальном помещении одного из домов по улице Героев Рыбачьего в Мурманске. Между потерпевшим и злоумышленниками возник конфликт, в ходе которого один из мужчин, 1973 года рождения, вооружился ножом хозяйственно-бытового назначения и нанёс своему знакомому не менее семи ударов в шею. После этого он передал нож мужчине, 1987 года рождения, который в свою очередь нанёс потерпевшему не менее трёх ударов ножом в область груди. Последний скончался спустя непродолжительное время. Мужчины скрылись из подвального помещения. Тело убитого обнаружено свидетелем, который сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, на месте происшествия произведён осмотр, в ходе которого зафиксирована следовая обстановка. Лица, причастные к совершению противоправного деяния, задержаны в течение суток.

В настоящее время мужчинам предъявлены обвинения. Судом по ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допросов обвиняемые дали признательные показания, пояснив, что причиной конфликта явилось поведение потерпевшего, он пытался выгнать их из подвального помещения. Один из злоумышленников в ходе допроса рассказал следователю, что нож, являвшийся орудием преступления, выброшен неподалеку от места убийства. При проведении осмотра указанной им территории нож обнаружен и изъят.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе допрашиваются свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Расследование уголовного дела продолжается.