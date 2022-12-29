События 2022 года: как к ним относятся жители СЗФО, как СВО, санкции и мобилизация повлияли на карьеру людей

В профессиональном разрезе наиболее спокойно на СВО, санкционное давление, частичную мобилизацию и т.д. отреагировали представители сфер «Безопасность» и «Бухгалтерия» (сразу по 42% из них сообщили, что эти события никак не отразились на их работе), «Медицина, фармацевтика» (40%), «Рабочий персонал» (39%) и «Госслужба, НКО» (38%). Негативное влияние наиболее заметно проявилось в профессиональных сферах «Искусство, развлечения, массмедиа» (84%), «Маркетинг, реклама, PR» (83%), «ИТ, интернет, телеком» (75%), «Продажи» (73%), «Банки, инвестиции, лизинг» (72%).

28% россиян признались, что события 2022 года (СВО, санкционное давление, частичная мобилизация и т.д.) никак не отразились на их работе. 4% отметили позитивное влияние, 68% - негативное. Об этом говорят результаты опроса, который провела Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России.

При этом исследование показывает, что жители СЗФО несколько иначе оценивают влияние основных событий уходящего 2022 года на их карьеру и место работы. Так, в отличие от жителей других регионов лишь 3% жителей СЗФО видят положительное влияние СВО, мобилизации и санкций 2022 года на их работу. Однозначно негативное влияние на карьеру испытали 45% жителей СЗФО, что на 2% меньше, чем в среднем по России. При этом в общем негативную оценку влиянию событий этого года дали 66% жителей СЗФО, это самый высокий показатель по ФО в стране.

Наиболее заметно события уходящего года отразились на карьере мужчин: среди них только 24% не заметили принципиального влияния внешних обстоятельств, тогда как среди женщин – 31% (наглядно на диаграмме 1).

В профессиональном разрезе наиболее спокойно на СВО, санкционное давление, частичную мобилизацию и т.д. отреагировали представители сфер «Безопасность» и «Бухгалтерия» (сразу по 42% из них сообщили, что эти события никак не отразились на их работе), «Медицина, фармацевтика» (40%), «Рабочий персонал» (39%) и «Госслужба, НКО» (38%). Негативное влияние наиболее заметно проявилось в профессиональных сферах «Искусство, развлечения, массмедиа» (84%), «Маркетинг, реклама, PR» (83%), «ИТ, интернет, телеком» (75%), «Продажи» (73%), «Банки, инвестиции, лизинг» (72%).

При этом только каждый шестой из опрошенных по стране (17%) рассказал, что события 2022 года никак не сказались на деятельности их компании-работодателя. Ещё 4% россиян полагают, что изменения этого года позитивно отразились на бизнесе, 62% россиян отметили, что влияние было негативным, а 16% затруднились ответить. В данном случае ответы респондентов из СЗФО также отличаются. В частности, лишь 20% местных жителей отметили, что события 2022 никак не сказали на работе их компании-работодателя. Однозначно негативно оценивают влияние 37% опрошенных, что на 2% меньше, чем в среднем по России. При этом однозначно позитивное влияние на работу компании последних событий не отметил никто из опрошенных.

В разрезе других регионов нейтральную оценку чаще всего давали жители Алтайского края (33%), а также Иркутской, Саратовской и Тюменской областей (по 28%). Реже всего – жители Краснодарского края (всего 11% полагают, что события 2022 года никак не сказались на деятельности их компании-работодателя). В целом нейтральная реакция бизнеса на 2022 год больше свойственна регионам Дальнего Востока (24%) и Сибири (23%), меньше – Москвы и Санкт-Петербурга (по 14%).

Кроме того, СВО, санкционное давление, частичная мобилизация и т.д. никак не отразилась на компании-работодателе по мнению 28% госслужащих и преподавателей/научных работников, а также 27% бухгалтеров и специалистов по безопасности (наглядно на диаграмме 2).

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».