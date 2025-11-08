ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РИЧТРАК – СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИУДАЛЕНИЕ ЗУБОВ В РЯЗАНИ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
События на Донбассе легли в основу ленты «Отец», которую покажут вне конкурса на кинофестивале «Северный характер»

Автор ленты «Отец» Любовь Марецкая представит ленту о событиях на Донбассе 2014 года в Мурманске на XVII международном кинофестивале «Северный характер».

В личном разговоре режиссёра, как дочери с отцом-военным священником, появятся ответы на актуальные вопросы «Зачем отцы идут на фронт?», «Что такое патриотизм?», «За что идёт СВО?», «Что значит сегодня сила духа и воли?». В документальных сценах раскрывается будни и настрой бойцов в подразделениях, а в реконструкциях — события, когда священник встал на защиту своей родины, попал в плен и после вернулся на фронт, но главным его оружием является слово.

«Этот фильм для меня — не просто художественное произведение, а глубокое личное переживание. Я открываю двери своего дома зрителю, позволяя ему узнать мою семью и историю моего отца. Отец не только герой, но и человек, который всю свою жизнь посвятил служению Богу и людям. Его стойкость и человечность в условиях войны служат примером для нас всех. Проект стал для меня не только творческим вызовом, но и возможностью рассказать о героических подвигах тех, кто стан на защиту нашего мира», — поделилась Любовь Марецкая.

Съёмочный процесс занял пять месяцев, во время которых команда молодых специалистов из различных городов России совершала выезды в подразделения на линию фронта, чтобы показать зрителям реалии и повседневную жизнь бойцов. В процессе съёмок особое внимание уделялось человеческим историям, которые помогают понять, что происходит на передовой. Любовь Марецкая — режиссёр, продюсер, сценарист, резидент «Таврида.АРТ». В 2024 году она создала полнометражный документальный фильм «Богом хранимые» о событиях на Донбассе. Автор награждена медалью Александра Твардовского, присуждаемой людям, которые внесли значимый вклад в реализацию творческих проектов в условиях военных действий.

Показ фильма «Отец» состоится 9 ноября в 17.00 в Военно-морском музее Северного флота.

 

 

Фото (социальные сети, режиссер Любовь МАРЕЦКАЯ): https://gov-murman.ru/info/news/556671/#&gid=1&pid=1

