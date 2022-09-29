События, повлиявшие на инвестклимат в Мурманской области в августе, опубликованы в дайджесте

На Инвестиционном портале Мурманской области опубликован дайджест событий за август 2022 года, наиболее повлиявших на инвестиционный климат по версии региональной Корпорации развития. Все подробности можно узнать в полной версии дайджеста.

В новом сборнике опубликована актуальная информация о ходе реализации важнейших инвестиционных проектов, результаты федеральных рейтингов, мнения руководителей региона, федеральных экспертов и независимых лидеров мнений.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в августе среди главных событий отмечено заявление о том, что «Газпром» приступает к проектированию газификации Мурманской области. Об этом сообщили в региональном правительстве по результатам встречи губернатора Андрея Чибиса и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера в Санкт-Петербурге. Планируется, что газификация позволит создать около 20 тысяч новых рабочих мест и привлечь порядка 400 млрд рублей в качестве инвестиций. Помимо этого, летом произошло знаковое событие, связанное с развитием Севморпути – председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил план развития Севморпути до 2035 года. В число важных направлений вошел Мурманский транспортный узел. По словам первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова, развитие МТУ является одним из приоритетных инфраструктурных проектов России и крайне актуальным в условиях оказываемого на страну санкционного давления.

Ещё одной новостью, привлекшей внимание к Мурманской области, стало заявление о том, что «ЕвроХим» в ближайшие 10 лет инвестирует в развитие Ковдорского ГОКа порядка 100 млрд рублей. Инвестиционный контракт подписали глава региона Андрей Чибис и председатель Совета директоров компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в августе количество резидентов Арктической зоны в Мурманской области увеличилось до 164. Новые инвестпроекты в сферах туризма и общественного питания резиденты планируют реализовать в Мурманске, Апатитах, Кировске, Кольском и Кандалакшском районах. Один из резидентов с помощью «арктических льгот» планирует наладить производство промышленных телефонных аппаратов в Мурманске. В совокупности новые проекты принесут еще 300 млн рублей инвестиций и более ста рабочих мест.

Дайджест опубликован по ссылке.