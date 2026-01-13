Соцфонд оплатит сопровождение ветеранов СВО в свои центры реабилитации

С 2026 года близким, которые сопровождают участника СВО на лечение, теперь будут оплачивать проезд, питание и проживание в центрах реабилитации Социального фонда.

Данная мера распространяется на участников СВО, получивших инвалидность I группы, а также на ветеранов, нуждающихся в сопровождении по заключению медицинской комиссии. Соответствующие гарантии введены постановлением правительства РФ от 25.12.2025 №2121.

Ветераны СВО также смогут бесплатно получать проездные билеты до центра реабилитации Соцфонда и обратно. Такой вариант оплаты введён в дополнение к компенсации, которую демобилизованные военнослужащие получают сегодня за расходы на дорогу к месту лечения.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, оформить заявление на санаторно-курортное лечение и реабилитацию в центрах Социального фонда можно дистанционно через портал «Госуслуги» или лично, обратившись в клиентскую службу фонда по месту жительства либо в МФЦ.