«Сочинение на свободную тему»: Мурманский областной художественный музей приглашает на выставку

11 октября в 17.00 в главном здании Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки «Сочинение на свободную тему» (графика В.К. Чеботарь), посвящённой 70-летию со дня рождения художника.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, Вера Константиновна – коренная мурманчанка. Работает в уникальной технике – карандаш, перо, тушь, пастель, так и в печатной – офорт, линогравюра, монотипия.

Любимый жанр – бытовой. Сюжеты автор берёт из повседневной жизни и путешествий: воспоминания о деревне Колотилово Костромской области, атмосфера и летняя жизнь курортного города Гурзуф, о прекрасном месте Боровно Тверской области и о жителях села Афанасьево Липецкой области, где больше 30 лет проводит летний отпуск.

На выставке будут представлены произведения, выполненные в разные годы творчества, представляющие ретроспективу сюжетных композиций.

Выставку можно посетить до 24 ноября.

В первый час работы выставки 11 октября вход свободный. (0+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457266863%2Falbum-11742142_00%2Frev