Нас удивляют братья наши меньшие: слон-футболист, редкий ушастый гриф и гигантские кроликиВ Мурманске пройдёт торжественный митинг в рамках патриотического проекта «НАША ВЕЛИКАЯ РОДИНА»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)23.04.23 09:30

«Социальная работа XXI века – Zабота о каждом человеке»: делегация Мурманской области принимает участие в Съезде социальных работников Сибири

В Барнауле проводится III Съезд социальных работников Сибири – «Социальная работа XXI века – Zабота о каждом человеке». Его участниками стали представители Министерства труда и социального развития Мурманской области и директора подведомственных учреждений во главе с министром Сергеем Мякишевым.

Пленарное заседание открыл первый заместитель Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак, обратив внимание на особенность Съезда, посвящённого исполнению поручений Президента РФ об оказании помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

Программой Съезда предусмотрены работа коммуникативных и презентационных площадок, практико-ориентированные мероприятия, экскурсии в учреждения социального обслуживания, площадки по обмену опытом.

Делегация из Мурманской области в дискуссионном формате приняла активное участие в их работе, сообщает региональное Министерство труда и социального развития.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Внутренняя трудовая мобильность: в какие регионы страны готовы ехать россияне ради высокой зарплаты и новой работы
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Кудинова Н.Н.
23.04.23 10:11
Что такое вокзал? Это транспортный узел обеспечивающий как ротацию составов поездов, так и размещение в них пассажиров для дальних и ближних поездок. Большая часть граждан прибывает на посадку или в
Комментарий к новости:Мурманчане проявляют живой интерес к ремонту на привокзальной площади города
Владислав
14.04.23 17:42
Говорить красиво это одно, а что то сделать для людей это обсолютно другое. Человек может быть и с двойками в аттестате, но добрый и знающий своё дело, а может быть отличником который только рот умеет
Комментарий к новости:Как стать помощником депутата за месяц
Илона
14.04.23 09:25
«Психолог». Влезла и сломала не одну судьбу.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
-Правовая консультация (18+)Стоит ли идти в отпуск в мае и как увеличить отпускные?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире23:00«The Associated Press». Информационная программа (16+)23:30Новости. Информационная программа.00:00«ОчУмелые МаМы». Тематическая программа (6+)
-PRO Деньги (16+)Премий нет, но есть штрафы: мурманчане рассказали, как их наказывают на работе-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 13 копеек, евро теряет 11 копеек-PRO Энергетику (18+)На Верхне-Туломской ГЭС начался монтаж гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Госдума приняла закон о наделении родителей участников СВО правом на кредитные каникулы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика