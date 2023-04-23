«Социальная работа XXI века – Zабота о каждом человеке»: делегация Мурманской области принимает участие в Съезде социальных работников Сибири

В Барнауле проводится III Съезд социальных работников Сибири – «Социальная работа XXI века – Zабота о каждом человеке». Его участниками стали представители Министерства труда и социального развития Мурманской области и директора подведомственных учреждений во главе с министром Сергеем Мякишевым.

Пленарное заседание открыл первый заместитель Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак, обратив внимание на особенность Съезда, посвящённого исполнению поручений Президента РФ об оказании помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

Программой Съезда предусмотрены работа коммуникативных и презентационных площадок, практико-ориентированные мероприятия, экскурсии в учреждения социального обслуживания, площадки по обмену опытом.

Делегация из Мурманской области в дискуссионном формате приняла активное участие в их работе, сообщает региональное Министерство труда и социального развития.

Фото: https://gov-murman.ru