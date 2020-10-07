Несмотря на последствия пандемии коронавируса, социально-экономическое развитие Мурманской области показало рост по ряду ключевых показателей в отличие от среднероссийских снижающихся параметров, об этом сообщило региональное министерство экономического развития.

Устойчивый рост всех четырёх сегментов промышленного производства наблюдался в августе этого года относительно того же периода 2019 года: добыча полезных ископаемых – на 9%, обрабатывающие производства – на 0,1%, энергетика – на 2,5%, водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов – на 0,4%.

За январь-август индекс промышленного производства сложился выше, чем в среднем по России – 97,5% против 95,5%, но пока не вышел в зону положительных значений. Это связано с проведением пуско-наладочных работ на производстве рафинированного никеля, сокращением объемов рыбопереработки по причине ухудшения конъюнктуры внешнего рыбного рынка премиум-сегмента в странах-потребителях, где введены карантинные ограничения.

Все крупные инвестиционные проекты продолжают реализацию в соответствии с запланированными сроками. Объём инвестиций в основной капитал вырос в 1,7 раза – до 71,2 млрд рублей. По России отмечено снижение на 4%.

С учетом масштабов деятельности на промышленных объектах региона, объём строительных работ за 8 месяцев текущего года увеличился в 1,3 раза – до 53,7 млрд рублей. По России также отмечено снижение на 0,5%.

В августе объём перевалки морскими портами и терминалами региона достиг 5,2 млн тонн грузов, что выше июля этого года и практически на уровне августа прошлого года. С начала года объемы перевалки составили 37,7 млн тонн, рост был ограничен изменением мировой рыночной конъюнктуры и обрушением железнодорожного моста на перегоне Кола – Выходной, взамен которого построен и в сентябре введен в эксплуатацию новый мост.

Пандемия коронавируса повлияла на снижение пассажирских перевозок, однако после снятия ограничений отмечается устойчивое восстановление пассажиропотока: совершено более 900 тысяч поездок, прирост за неделю составляет порядка 40 тысяч поездок.

Положительную динамику года продемонстрировали показатели среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций за счёт темпов роста в отдельных отраслях экономики региона (январь-июль 66710 рублей, прирост к соответствующему периоду предыдущего года на 7,1%, в реальном исчислении – на 4,2%).

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, в августе этого года на фоне постепенного снятия ограничительных мероприятий, введенных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), зафиксирован месячный рост физических объемов платных услуг населению и оборота розничной торговли (102,3% и 101,4% к июлю текущего года соответственно).

В целях поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей в наиболее пострадавших в связи с коронавирусной инфекцией отраслях экономики правительством Мурманской области реализуются необходимые меры поддержки для сохранения устойчивости экономического и инвестиционного роста в регионе как минимум на среднесрочную перспективу.