Мурманское морское пароходство признано банкротомПосле вмешательства ОНФ прокуратура обязала власти Мурманска обеспечить безопасность пребывания детей на игровой площадке рядом с прудом на ул. Марата
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)07.10.20 16:35

Социально-экономическое развитие Мурманской области показало рост по ряду ключевых показателей

Несмотря на последствия пандемии коронавируса, социально-экономическое развитие Мурманской области показало рост по ряду ключевых  показателей в отличие от среднероссийских снижающихся параметров, об этом сообщило региональное министерство экономического развития.

Устойчивый рост всех четырёх сегментов промышленного производства наблюдался в августе этого года относительно того же периода 2019 года: добыча полезных ископаемых – на 9%, обрабатывающие производства – на 0,1%, энергетика – на 2,5%, водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов – на 0,4%.

За январь-август индекс промышленного производства сложился выше, чем в среднем по России – 97,5% против 95,5%, но пока не вышел в зону положительных значений. Это связано с проведением пуско-наладочных работ на производстве рафинированного никеля, сокращением объемов рыбопереработки по причине ухудшения конъюнктуры внешнего рыбного рынка премиум-сегмента в странах-потребителях, где введены карантинные ограничения.

Все крупные инвестиционные проекты продолжают реализацию в соответствии с запланированными сроками. Объём инвестиций в основной капитал вырос в 1,7 раза  – до 71,2 млрд рублей. По России отмечено снижение на 4%.

С учетом масштабов деятельности на промышленных объектах региона, объём строительных работ за 8 месяцев текущего года увеличился в 1,3 раза – до 53,7 млрд рублей. По России также отмечено снижение на 0,5%.

В августе объём перевалки морскими портами и терминалами региона достиг 5,2 млн тонн грузов, что выше июля этого года и практически на уровне августа прошлого года. С начала года объемы перевалки составили 37,7 млн тонн,  рост был ограничен изменением мировой рыночной конъюнктуры и обрушением железнодорожного моста на перегоне Кола – Выходной, взамен которого построен и в сентябре введен в эксплуатацию новый мост.

Пандемия коронавируса повлияла на снижение пассажирских перевозок, однако после снятия ограничений отмечается устойчивое восстановление  пассажиропотока: совершено более 900 тысяч поездок, прирост за неделю составляет порядка 40 тысяч поездок.

Положительную динамику года продемонстрировали показатели среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций за счёт темпов роста в отдельных отраслях экономики региона (январь-июль 66710 рублей, прирост к соответствующему периоду предыдущего года на 7,1%, в реальном исчислении – на 4,2%).

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, в августе этого года на фоне постепенного снятия ограничительных мероприятий, введенных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), зафиксирован месячный рост физических объемов платных услуг населению и оборота розничной торговли (102,3% и 101,4% к июлю текущего года соответственно).

В целях поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей в наиболее пострадавших в связи с коронавирусной инфекцией отраслях экономики правительством Мурманской области реализуются необходимые меры поддержки для сохранения устойчивости экономического и инвестиционного роста в регионе как минимум на среднесрочную перспективу.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Образ Арктики не должен быть фейком, это должно стать реальностью
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Ольга
07.10.20 00:14
01.11.1975г, родилась в Мурманске в 14.10. какие изменения ждут меня с октября по декабрь 2020г. *** Ольга, Вам надо зайти на страничку Сергея Згазинского в соцсеи "ВКонтакте", там есть раздел, где
Комментарий к новости:ЗНАКИ: Астролог «Арктик-ТВ» отвечает на вопросы телезрителей
Ольга
06.10.20 22:15
В парке на просп. Героев-североморцев вообще нет освещения, особенно как идти к Сбербанку, около дома № 62 по просп. Героев-североморцев. Куда надо писать,чтобы поставили хотя бы несколько фонарей? *
Комментарий к новости:Будут деньги - будет свет
Zviygincew
06.10.20 19:50
Феноменально! Брависимо! Прекрасная конструкция, украшающая Териберку - обглоданные киты зарылись в землю от стыда.
Комментарий к новости:В Териберке появился уникальный арт-объект, вдохновленный северной природой
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)21:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)22:00«Орлова и Александров». Художественный сериал, 11 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Оптовые и розничные цены на мороженую рыбу продолжили рост-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 71 копейку, доллар теряет почти 42 копейки-PRO Энергетику (18+)Компания «Россети Северо-Запад» вложила 507 млн рублей в ремонт электросетевого комплекса Мурманской области в 2020 году-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 8 октября-PRO Нефть и газ (18+)Россия болезненно слезет с нефтяной иглы-PRO Законы (18+)Штраф за разглашение сведений с ограниченным доступом хотят увеличить в 10 раз
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика