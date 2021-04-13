Социально ориентированные НКО Мурманской области получат в качестве поддержки от регионального правительства более 11 млн рублей

Министерство труда и социального развития Мурманской области предоставляет социально ориентированным некоммерческим организациям региона и социально-реабилитационным предприятиям инвалидов пять видов поддержки, в 2021 году на эти цели выделено 11,6 миллиона рублей. Об этом на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве вчера сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева.

«К видам поддержки относятся субсидии на оказание информационно-переводческих услуг инвалидам по слуху, на обеспечение мер пожарной безопасности социально незащищенных групп населения, на реализацию социально значимых программ в сферах социального обслуживания и социальной защиты граждан, субсидии организациям, учредителями которых являются всероссийские общественные организации инвалидов и, наконец, субсидии социально-реабилитационным предприятиям общественных объединений инвалидов, связанных с увеличением производственных мощностей и обеспечением сырьевыми ресурсами их деятельности», – отметила вице-губернатор.

Кроме того, как сообщила Елена Дягилева, работодатели могут получить грантовую поддержку на оборудование рабочих мест для последующего трудоустройства инвалидов. Плановый показатель на 2021 год составляет 30 рабочих мест. При этом размер гранта на оборудование одного рабочего места составляет 100 тысяч рублей.

«Дополнительные преимущества для победы в конкурсе имеют претенденты, относящиеся к категории организаций и индивидуальные предприниматели с численностью работающих инвалидов не менее 50% от штата, а также претенденты, которые берут на себя повышенные обязательства – к ним относятся оборудование специальных рабочих мест, прием на работу молодых инвалидов и оборудование нескольких рабочих мест», – объяснила заместитель губернатора.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в 2021 году в областном бюджете на оборудование рабочих мест для инвалидов предусмотрено 3 миллиона рублей.