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Мурманская область. Арктика (16+)01.03.22 14:00

Социально ориентированные НКО Заполярья смогут получить грант на развитие творческих коллективов и любительских объединений

Министерство культуры Мурманской области начинает приём заявок на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию проектов некоммерческих организаций в сфере организации деятельности клубных формирований и любительских объединений в Мурманской области.

Социально ориентированные некоммерческие организации смогут получить до 500 тысяч рублей на развитие творческих коллективов, клубов, студий и любительских объединений. Размер гранта зависит от численности постоянных участников творческих объединений. В 2022 году в рамках конкурса будет распределено 4 млн рублей.

Кроме того, в целях совершенствования механизмов поддержки социально ориентированных НКО в этом году был пересмотрен порядок предоставления гранта. Соответствующее постановление правительства подписано губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Заявки на участие в конкурсе принимаются со 2 марта по 4 апреля 2022 года в Министерстве культуры Мурманской области лично в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед - с 13.00 до 14.00) или по почте по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Софьи  Перовской, 3. Подробности о правилах участия в конкурсе можно найти на сайте регионального Минкульта.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в 2021 году в рамках гранта семь клубных формирований и любительских объединений получили поддержку правительства Мурманской области на общую сумму 2,7 млн рублей.

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