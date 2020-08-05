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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.20 16:15

Социально значимый проезд в Мурманске обновляется

В Мурманске продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора проконтролировали выполнение ремонта проезда вдоль 178 микрорайона по проспекту Героев-североморцев.

Работы на этом объекте капитальные. Ремонтируется не только дорожное покрытие, но и частично реконструируются инженерные сети, прокладывается новая ливневая канализация, модернизируется система освещения.

– Работа идёт по графику и в соответствии с технологией, за этим строго следят специалисты организации, осуществляющей строительный контроль, – прокомментировал Евгений Никора. – Подрядчик заверил, что асфальтирование завершится 23 августа, мы это проконтролируем.

На объекте будет обновлено около 4,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна с заменой бортового камня, появятся новые ограждения.

– Этот проезд очень важен, как для жителей микрорайона, так и для остальных горожан. Вблизи детский городок, образовательные учреждения и другие социально значимые объекты, – рассказал Андрей Сысоев. – Для безопасности мурманчан на этом участке перенесены остановки общественного транспорта.

К слову, в этом году в Мурманске планируется отремонтировать почти 300 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

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