Социальное настроение россиян: жить будем лучше, жить будем веселее

Ожидания повышения уровня и качества жизни в России в период ближайших трёх-пяти лет обоснованными считают 41% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Среди сограждан в возрасте 18-30 лет такие ожидания у каждого второго (51%), отмечают социологи.

Как показали итоги опроса, который был проведён с 30 мая по 1 июня 2025 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населённых пунктах РФ, в 51 регионе, каждый пятый (21%) полагает, что условия жизни за данный период сохранятся на нынешнем уровне, ухудшений ожидают 15% респондентов.

Оставшиеся 23% респондентов, или почти каждый четвёртый, затрудняются что-либо сказать по данному поводу, показывают результаты исследования.

Что касается ожиданий по изменению уровня и качества жизни для себя лично и для своих семей, то, по данным ФОМ, почти половина сограждан (48%) уверены, что будут жить лучше, среди молодёжи до 30 лет эта доля составляет 75%.

По данным исследования, не ожидают каких-либо изменений 22% респондентов, 7% опрошенных полагают, что будут жить хуже, и оставшиеся 23% сограждан затрудняются что-либо предположить.