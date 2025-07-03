Бассейну в Росляково — быть!Госархив Мурманской области принимает документы участников СВО
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.07.25 12:00

Социальное настроение россиян: жить будем лучше, жить будем веселее

Ожидания повышения уровня и качества жизни в России в период ближайших трёх-пяти лет обоснованными считают 41% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Среди сограждан в возрасте 18-30 лет такие ожидания у каждого второго (51%), отмечают социологи.

Как показали итоги опроса, который был проведён с 30 мая по 1 июня 2025 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населённых пунктах РФ, в 51 регионе, каждый пятый (21%) полагает, что условия жизни за данный период сохранятся на нынешнем уровне, ухудшений ожидают 15% респондентов.

Оставшиеся 23% респондентов, или почти каждый четвёртый, затрудняются что-либо сказать по данному поводу, показывают результаты исследования.

Что касается ожиданий по изменению уровня и качества жизни для себя лично и для своих семей, то, по данным ФОМ, почти половина сограждан (48%) уверены, что будут жить лучше, среди молодёжи до 30 лет эта доля составляет 75%.

По данным исследования, не ожидают каких-либо изменений 22% респондентов, 7% опрошенных полагают, что будут жить хуже, и оставшиеся 23% сограждан затрудняются что-либо предположить.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)C начала года мурманские работодатели разместили более 1 тысячи вакансий в сфере медицины и фармацевтики
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Анна
02.07.25 20:40
Здравствуйте! Благодарю за ответ. Простите, не обратила внимания на дату публикации. Конечно, интересует 2025 год. И конкретно, проведение торжественных мероприятий 27 июля. Но возможно, еще рано зад
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
Анна
01.07.25 22:43
Здравствуйте! Уточните пожалуйста, праздник состоится 26 июля (так написано в тексте) или все же 27 июля? *** Вы задаёте вопрос о Дне ВМФ России под сообщением за 2015 год, а сейчас 2025 год. В этом
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
Константин Петрович
30.06.25 15:44
Как я только жил до этого проекта?
Комментарий к новости:1 июля в Мурманской области стартует губернаторский проект «Северное долголетие»
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире17:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Задолженность по зарплате в России по итогам I квартала 2025 года выросла в три раза по сравнению с концом 2024 года-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 45 копеек, доллар прибавил почти 13 копеек-PRO Энергетику (18+)Уходим от мазутозависимости, переводим котельные на биотопливо-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 июля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»